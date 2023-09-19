Украина освободила больше половины захваченных ВС РФ территорй, — генерал США (видео)

По словам главы Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, Силы обороны освободили 54% ранее захваченных земель и намерены продолжать контрнаступление.

Украина сумела вернуть под свой контроль более половины территорий, ранее захваченных российскими войсками, с момента начала полномасштабного вторжения России. Об этом 19 сентября объявил глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли на брифинге, проведенном после заседания "Рамштайна".

"Украина продолжает добиваться значительных успехов. К настоящему моменту удалось вернуть под свой контроль 54% земель, которые ранее были захвачены врагом. И они [Силы обороны Украины] продолжают это делать. Спровоцированная Путиным война не пошатнула дух Украины, он не уменьшается, и украинская стойкость вдохновляет весь мир", — подчеркнул Милли.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов также подчеркнул, что Украина намерена продолжать операции по освобождению своих территорий и в будущем.

Контрнаступление ВСУ — что надо знать

19 сентября командир 3-й штурмовой бригады майор Максим Жорин отметил, что освобождение Андреевки, а затем и Клещиевки — отправная точка для дальнейшего окружения Бахмута в Донецкой области.

Ситуация в районе Бахмута: карта боев

В тот же день, 19 сентября, 5-я штурмовая бригада показала с дрона последствия боев за Клещиевку. Оккупанты полностью уничтожили населенный пункт. Днем ранее, 18 сентября бригада "Ярость" показала освобождение Клещиевки под Бахмутом.

Напомним, 17 августа глава пресс-службы восточной группировки ВСУ, капитан Илья Евлаш подтвердил освобождение Клещиевки силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и объединенной штурмовой бригады национальной полиции "Лють".