"Был уверен, что не выживу": боец ВСУ рассказал историю своего спасения (видео)

Согласно неофициальным данным, украинцев, потерявших конечности из-за войны, не меньше 25 тысяч. Георгию после первой операции, которую в полевых условиях сделали ножовкой по металлу, пришлось ампутировать руку намного выше.

Из-за войны в Украине десятки тысяч человек остались без рук или ног и теперь нуждаются в дорогостоящих протезах. Украинский защитник по имени Георгий выжил благодаря своевременному окрику побратима. В итоге мина оторвала только руку 30-летнего солдата. Об этом сообщает Sky News.

Случай произошел в мае прошлого года.

"Кровь лилась потоком, — вспомнил Георгий. — Я достал свой турникет и протянул ему. Он перетянул, но не плотно, я сказал: "б****, что же делать!?" — и потерял сознание".

По его словам, когда пришел в себя, попросил товарища его пристрелить, поскольку был уверен, что не выживет. Тот, конечно, отказался, и попытался сделать все возможное, чтобы спасти напарника.

Спустя полгода Георгий оказался в небольшой американской клинике на процедуре по протезированию. Во многом эта история выжившего и прошедшего через ужасы войны показательна.

В Украине не менее 25 тысяч человек потеряли руки или ноги

По меньшей мере 25 тысяч граждан Украины потеряли конечности с начала полномасштабного вторжения российских войск.

О численности российских солдатах, оставшихся инвалидами, неизвестно, но считается, что их тоже немало.

"Это неофициальные данные, и некоторые из них потеряли несколько конечностей. Это полный стадион ампутантов", — отметил Майк Коркоран, сооснователь американской клиники.

Майк Коркоран, сооснователь американской клиники

По оценкам, за 18 месяцев войны в Украины число украинцев, которые потеряли руки или ноги, как минимум в десять раз превысило число искалеченных американцев за более чем 20 лет войн в Ираке и Афганистане вместе взятых.

Георгий — уже 39-й украинский солдат, который лечится в Medical Centre Orthotics and Prosthetics (MCOP), расположенном рядом со столичным Вашингтоном. Здесь ему предстоит пройти несколько недель реабилитации и терапии.

В конечном итоге он выйдет с неким вариантом своих рук, сделанных из углеродного волокна. В MCOP работают эксперты по части протезирования военнослужащих, которые на протяжении последних 20 лет во всемирно известном Walter Reed Medical Center лечили американских солдат.

Но в этом отношении война в Украине беспрецедентна. Из-за интенсивности боевых действий бойцы теряют конечности сравнительно часто.

Турникеты, с помощью которых останавливают кровь, часто накладываются слишком высоко и их не снимают излишне долго. В итоге останавливается кровотечение, но при этом отмирают и ткани — затем приходится полностью ампутировать руку или ногу, а не просто ее часть. И все это делается в полевых условиях.

"Ребята гнили заживо — как в фильме ужасов"

Георгий получил ранение на заводе "Азовсталь".

"Люди лежали рядом друг с другом. В том же помещении, где спали, они ампутировали руки. Кому-то отрезали руки, и другие все это видели. На полу лежала сумка, полная отпиленных рук и ног. Ребята гнили заживо, все воняли, у каждого была какая-то инфекция", — рассказал боец.

Защитники Мариуполя

После первой ампутации, которую проводили ножовкой по металлу, рука начала гноиться, поэтому пришлось отрезать еще выше. Военнослужащий больше месяца провел на "Азовстали" без водопроводной воды и обезболивающих.

Порой приходилось питаться кормом служебных собак, поскольку это все, что удавалось найти из еды на громадной площади мариупольского завода.

"Мы стелили постель, клади между собой наших собак, спали с ними в обнимку. Собаки могут согреть", — рассказал военнослужащий.

По его словам, сейчас он хочет вернуться на фронт.

"Я хочу воевать, если это возможно, командовать артиллерийским расчетом. Никто не хочет жить в оккупации. Россия продолжит терроризировать, убивать, захватывать, разрушать. Они не успокоятся", — добавил боец.

Стоимость протезов для военных

Протез для одной руки может стоить порядка 100 тысяч долларов, а дополнения к нему — еще около 8 тысяч.

Военнослужащий Илья Миколайчук с протезистами

Представители MCOP планируют в конечном итоге открыть представительство клиники в самой Украине. По оценкам, по числу граждан — и военных, и гражданских, — которым понадобятся протезы, Украина станет мировым лидером. Понадобятся огромные инвестиции.

Стоимость протеза руки доходит до 100 тысяч долларов

Вместе с тем, по словам пресс-секретаря Минобороны США, ведомство не получало каких-то специальных запросов от Украины, чтобы расширить программу помощи военнослужащим Сил обороны с ампутированными конечностями.

Некоторые украинцы проходят реабилитацию в других странах, например в Германии.

Напомним, что разведчик Иван Дзюба рассказал, что потерял обе ноги за 13 дней плена у "вагнеровцев".

Также сообщалось, что маленькая гимнастка без ноги вернулась в спорт. Александра Паскаль в 2022 году во время ракетного обстрела получила тяжелые ранения и потеряла ногу.