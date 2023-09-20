Зависит от Украины: Майя Санду рассказала, когда Молдова решит конфликт с Приднестровьем

По словам президента Молдовы, необходимо создать геополитические возможности для того, чтобы прийти к мирному соглашению. Пока РФ продолжает войну в Украине — это фактически невозможно.

Президент Молдовы Майя Санду считает, что конфликт в Приднестровье в результате будет решен, однако произойдет это, вероятнее всего, уже после войны в Украине. Об этом она рассказала в интервью изданию France24 20 сентября.

По ее словам, пока что рано обсуждать вопрос, ведь только победа Украины в войне, которую начала Российская Федерация, поможет создать геополитические возможности для урегулирования конфликта.

Руководство Кишинева надеется, что Приднестровский конфликт в результате будет решен исключительно мирным путем и это поможет Молдове стать полноценным членом Европейского Союза.

"Мы считаем, что когда Украина выиграет войну, может появиться геополитическая возможность для разрешения приднестровского конфликта. Но при условии, что это будет происходить мирным путем. А пока мы готовимся к этой геополитической возможности", — заявила Майя Санду.

Отдельно президент Молдовы поблагодарила украинскую армию, которая сегодня защищает не только себя, но и соседние страны от российской агрессии.

Ранее Майя Санду предполагала, что к 2030 году оккупированное Россией Приднестровье и Молдова станут единым целым и смогут вступить в ЕС. При этом, присутствие российских войск в регионе помешать не должно.

"Что раньше мы повысим уровень жизни, тем быстрее у нас будет шанс на воссоединение", — подытожила президент Молдовы.

Напомним, 16 августа сообщалось, что президент Молдовы Майя Санду предположила, что война в Украине завершится нескоро. По ее словам, "источником нестабильности" является РФ. Она обвинила Кремль в попытках свержения власти Молдовы и в очередной раз заверила в поддержке Украины.