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Ракетные удары по Ровно: после взрывов часть города осталась без света, — ОВА (видео)

Владимир Пенов
Фото: Скриншот | Виталий Коваль, глава Ровненской ОВА

По словам главы Ровненской ОВА Виталия Коваля, россияне ударили по СТО и объекту энергетической инфраструктуры. Повреждены пять машин. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Часть города осталась без света в результате ракетных ударов по Ровно. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил глава Ровненской ОВА Виталий Коваль.

По словам чиновника, есть попадания в гражданскую и энергетическую инфраструктуру областного центра. В частности, зафиксировано попадание вражеской ракеты на территорию СТО, где повреждены пять автомобилей.

Коваль отметил, что жертв среди населения нет.

Сообщается, что энергетики активно работают над восстановлением электроснабжения.

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Массированная атака ВС РФ на Украину 21 сентября — что известно

20 сентября в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Вооруженные силы России начали проводить разведывательные мероприятия, чтобы выяснить, в каком состоянии украинская энергетическая инфраструктура.

21 сентября в ряде городов Украины прозвучали взрывы. Так, в нескольких районах Киева зафиксированы падения обломков ракет, которые вызвали пожары и разрушения. Часть столицы оказалась обесточена.

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По данным Киевской городской военной администрации, атака на столицу продолжалась в течение двух часов. По предварительной информации, примерно с 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС российские оккупанты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Всего Силам обороны удалось сбить 20 таких ракет над столицей.

Кроме того, утром 21 сентября ВС РФ обстреляли город Херсон. В результате вражеской атаки, которая пришлась на общежитие, погибли два человека, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

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Также стало известно, что россияне атаковали Дрогобыч Львовской области. Враг нанес там три ракетных удара, два из них пришлись по промышленному объекту, еще один — по частному складу. О жертвах среди населения не сообщалось.

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Напомним также, что 21 сентября ВС РФ провели ракетный обстрел города Черкассы. Одна из вражеских ракет попала в отель, в котором могли находиться 23 человека. В результате попадания есть раненые, а под завалами могут находиться постояльцы и работники отеля.