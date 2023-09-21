Нетрадиционное решение: РФ рискнули перегрузить Ту-95МС для удара по Украине, — эксперт

Российское командование подняло в воздух десять бомбардировщиков, чтобы запустить крылатые ракеты, общей стоимостью более полумиллиарда долларов. После атаки об обесточивании сообщили в пяти областях Украины.

В ночь с 20 на 21 сентября российское командование отдало приказ нанести массированный ракетный удар по Украине. По целям ударили 43 крылатыми ракетами Х-101/Х-55/Х-555, которые запускали с бомбардировщиков Ту-95мс. Эксперты отметили, что ранее Кремль более осторожно эксплуатировал эти самолеты. О выводах экспертов пишет портал Defense Express.

Аналитики проанализировали отчеты Воздушного командования ВСУ по крайним трем ракетным атакам, которые осуществили ВС РФ. В частности, их интересовал период с 16 по 21 сентября:

16-17 сентября — 9 самолетов и 10 ракет;

18-19 сентября — 8 самолетов и 17 ракет;

20-21 сентября — 10 самолетов и 44 ракет.

В поведении россиян выделили один из важных аспектов. В частности, ВС РФ во время обстрела в ночь на 21 сентября нагрузили Ту-95мс "под завязку" — то есть каждый из самолетов, которые поднялись в воздух, выпустил четыре или пять крылатых ракет. Эксперты отметили, что это свидетельствует о "риске", на который пошло российское командование: оно очень "хотело" нанести удар по чему-то важному для Кремля. Таких самолетов, отметим, в РФ всего 45 и каждый стоит около 26 млн долл.

О том, что особенно интересует Кремль, говорят последствия обстрелов. В частности, известно о частичном обесточивании пяти областей: трех — на севере (Ровенская, Житомирская, Киевская), одной — в центре (Днепропетровская), одной — на востоке (Харьковской).

Есть еще один аспект, на который предлагают обратить внимание эксперты. РФ решилась за один раз использовать месячный запас крылатых ракет Х-101. Предполагают, что оценки запасов и выпуска подобных ракет неточны. Однако важно то, что россияне "рискнули", запустив такую партию за один раз.

Примечательным также является эффективность массированного ракетного удара РФ, ради которого она рискнула бомбардировщиками. В частности, из 43 ракет украинское ПВО сбило 36. Итак, из 43 российских ракет только семь долетели до цели. Стоит также отметить, что стоимость каждой ракеты — 13 млн долл. То есть стоимость суммарного залпа — 559 млн долл.

Ночная атака РФ: детали

Отметим, в ночь на 21 сентября ВС РФ нанесли по Украине массированный ракетный удар. Воздушное командование отчиталось о сбитии 36 ракет из 43, что свидетельствует об эффективности ПВО на уровне 86%.

Военные администрации рассказали о последствиях ночной атаки. В частности, в Черкасской области поврежден отель в областном центре. Кроме того, есть раненые люди в Киеве. Также известно о разрушениях в Ровенской области. Также сообщили о прилетах в Дрогобыче на Львовщине: произошло возгорание в цехах промышленного предприятия.

Напоминаем, представитель Воздушных сил Юрий Игнат объяснил логику действий российского командования. Офицер отметил, что основная цель россиян — Киев: именно туда летят, петляя, крылатые ракеты ВС РФ. Также Игнат прокомментировал удары ВСУ по бухте в Севастополе: по его словам, украинская ракета "филигранно" попала в российскую подводную лодку.