Атака БПЛА на Крым и Туапсе: в Минобороны РФ заявили, что ПВО уничтожила украинские дроны

По данным российского оборонного ведомста, два украинских беспилотных летательных аппарата якобы были уничтожены дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря, рядом с юго-восточным побережьем Крымского полуострова, а также в Туапсинском районе Краснодарского края.

В Российской Федерации сообщили о "прекращении" атаки двух БПЛА в акватории Черного моря и в Краснодарском крае. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — пишет МО РФ.

По данным оккупантов, предположительно, два украинских беспилотных летательных аппарата якобы были уничтожены дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря, рядом с юго-восточным побережьем Крымского полуострова, а также в Туапсинском районе Краснодарского края.

Как сообщает российское медиа Shot, дрон сбит на подлете к городу Туапсе Краснодарского края. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

"В 4:30 и в 4:35 в Туапсе были произведены два пуска системой ПВО в сторону моря. По предварительным данным, целью являлся беспилотный летательный аппарат — он уничтожен, сообщили в Администрации Туапсинского района", — говорится в сообщении.

На берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет, добавили в источники.

Напомним, в результате ночной атаки по Севастопольскому морскому заводу 13 сентября был поврежден БДК "Минск" проекта 775. Судя по обнародованным в Сети фото, большой десантный корабль потерял всю надстройку.

Кроме того, в результате атаки была повреждена дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону". Кроме "Калибров" подводная лодка является носителем торпед и мин.

Кроме того, 14 сентября Силы обороны нанесли удары по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" оккупационного флота России. Позже представитель ГУР МО Андрей Юсов уточнил, что в результате атаки было повреждено судно "Сергей Котов".