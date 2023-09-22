"Будет как с F-16": Зеленский рассказал о перcпективах поставок ракет ATACMS

По словам президента Украины, результаты переговоров Киева с западными партнерами будут видны уже в ближайшем будущем.

Украина настойчиво работает над укреплением своей дальнобойной военной мощи, и эффективность этой работы проявится в ближайшем будущем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе беседы с украинскими журналистами в Вашингтоне, сообщает 22 сентября пресс-служба ОП.

Президент отметил, что в ходе встречи с конгрессменами обсуждались конкретные планы и необходимая поддержка для Украины.

"Белый дом также подтвердил, что мы вели диалог с конгрессменами. Пентагон обратился ко мне с этим вопросом. Мой голос услышан, и подобные прямые диалоги необходимо проводить", — подчеркнул глава государства.

Относительно перспектив предоставления Украине ракет ATACMS Владимир Зеленский подчеркнул, что это направлено на укрепление дальнобойных возможностей Украины.

"Мы над этим вопросом очень долго и мощно работаем. И будет так же, как с F-16. Мы понимаем, как будет. И наступит момент – мы все это увидим", – рассказал президент.

Поставки ATACMS в Украину — подробности

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина находится "на финишной прямой" в вопросе передачи ATACMS. В то же время американские сенаторы выразили требование передать Украине ракеты ATACMS как можно скорее, опасаясь затягивания конфликта в регионе.

20 сентября западные СМИ писали, что профильные агентства Соединенных Штатов согласились на поставку ракет ATACMS Украине. Тем не менее, опасения относительно возможной реакции России все еще влияют на решение США о поставках вооружения. Также сообщалось, что последнее слово в этом вопросе за президентом Штатов Джо Байденом.