Наемников ЧВК "Вагнер" могли отправить в Херсонскую область, — военкор РФ

Штурмовые отряды "вагнеровцев" распределят по секторам. Информация о пребывании ЧВК "Вагнер" в Херсонской области — под грифом "секретно", уточнил российский военкор.

Наемники частной военной компании "Вагнер" прибыли в Херсонскую область. Об этом сообщил российский военкор Юрий Котенок в Telegram.

"Ряд источников подтверждает, что группы ЧВК "Вагнер" сейчас прибыли в зону боевых действий в Херсонской области", — сказал Юрий Котенок.

Он отметил, что сейчас штурмовые отряды боевиков распределяют по секторам. Другие подробности пока неизвестны, поскольку, по его словам, информация находится под грифом "секретно".

Российский военкор добавил, что России нужно вроде бы освобождать территории, а не только слушать якобы победные отчеты чиновников на телевидении.

Напомним, по сообщению Центра национального сопротивления, по состоянию на 18 сентября в Беларуси оставалось менее тысячи наемников ЧВК "Вагнер". В частности, 200 из бойцов являются инструкторами в спецподразделениях Министерства внутренних дел и Министерства обороны Беларуси. Других — не хотят брать в другие ЧВК и в Минобороны РФ.

17 сентября стало известно, что Минобороны РФ отправило своих представителей в Беларусь и африканские страны, чтобы те убедили "вагнеровцев" подписать контракт с новой российской ЧВК под руководством оборонного ведомства.

В отчете Института изучения войны за 11 сентября говорилось о том, что Российская гвардия могла начать вербовать ранее заключенных бойцов ЧВК "Вагнер". Аналитики считают, что это могло происходить для дальнейшего подчинения наемников и укрепления внутреннего аппарата безопасности России. В частности, у бывших бойцов ЧВК "Вагнер" требовали пройти проверку и предоставить документы об официальном помиловании и документы о заключении контрактов с военной компанией.