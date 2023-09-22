Куда делся флот: в ВСУ рассказали, как удары по кораблям ЧФ повлияли на ситуацию в море (видео)

По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, россияне стали преимущественно выводить в море пограничные суда, в то время как корабли военно-морского флота редко выходят в открытое море.

В Черном море в последний месяц российские пограничные корабли преобладают по количеству перед представителями Военно-морского флота Черноморского флота РФ. Об этом сообщил Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил Украины, в интервью Радио Свобода, опубликованном 22 сентября.

По его словам, обычно пограничные суда размещаются вблизи Керченского пролива. Плетенчук отметил, что более месяца наблюдается дисбаланс в численности с российской стороной. Большинство пограничных судов сосредотачиваются восточнее и северо-восточнее Черного моря, ближе к российским берегам и Керченскому проливу.

"По факту видим, что более месяца пограничников в море больше, чем представителей военно-морского флота Черноморского флота РФ. Если тех обычно более 10 единиц вокруг Керченского пролива, вокруг так называемого Керченского моста, то боевых кораблей мы видели больше только один раз. Во время наших учений "Си Бриз". В последний день они вывели 15 боевых единиц в море и быстренько их завели обратно", — сообщил Плетенчук.

Плетенчук также отметил, что военные корабли России редко выходят в открытое море и сейчас отсутствуют в юго-западной части Черного моря.

"Например, сейчас три единицы в море. Если вы помните, их раньше было намного больше. Носителей вообще нет. Стало ли это результатом постоянной работы? Скорее всего, да. Мы не можем наверняка это утверждать, потому что сказать, что в голове у российских тактиков, мы не можем", — добавил Плетенчук.

Ранее, 21 сентября, Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг", сообщила о том, что Россия вывела все свои десантные корабли из крымских баз и перебросила их на российскую территорию. Также отмечено, что корабельная группировка РФ продолжает маневрировать в том районе, который считает для себя относительно безопасным, двигаясь в направлении восточного побережья Крыма и Новороссийска.

Напомним, в результате ночной атаки по Севастопольскому морскому заводу 13 сентября был поврежден большой десантный корабль "Минск" проекта 775. Судя по обнародованным с Сети фото, большой десантный корабль потерял всю надстройку.

Также сообщалось, что в результате атаки была повреждена дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону". Кроме "Калибров" подводная лодка является носителем торпед и мин.