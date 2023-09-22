Дефективные танки: Дания признала, что техника, переданная Украине, была с неисправностями

По словам министра обороны Дании Троелса Лунда Пульсена, повреждения, обнаруженные в тяжелой технике, варьируются от серьезных до незначительных.

Из 20 переданных Украине танков Leopard модели 1A5 более чем половина оказалась с неисправностями. Об этом 22 сентября сообщил датский телеканал TV2, ссылаясь на пояснительную записку министра обороны Дании Троелса Лунда Пульсена.

По данным записки Пульсена, неисправности были обнаружены как минимум в 12 из 20 танков.

"По данным немецких властей, на десяти танках, уже находящихся на Украине, имеется ряд незначительных дефектов. Эти дефекты устраняются украинской обороной", — гласит записка.

Министр обороны Дании также подчеркнул, что неисправности, обнаруженные в танках Leopard 1A5, варьируются от серьезных до незначительных.

Следует отметить, что Дания объявила о поставке 100 танков Leopard 1 в апреле 2023 года. Эти танки были предоставлены в рамках сотрудничества между Данией, Германией и Нидерландами. Среди трех стран-партнеров Германия была ответственной за обновление техники.

Кроме того, 19 сентября Украина отказалась принимать 10 танков Leopard 1, предоставленных Германией, из-за их плохого технического состояния. Эти танки, которые не могут быть отремонтированы украинскими специалистами, остались на территории Польши.

По данным TV2, в тот же день Дания объявила о новой поставке танков в Украину. Пакет включал в себя 45 танков, в том числе 15 модернизированных танков Т-72ЕА и 30 танков Leopard 1. Согласно заявлению датского министра обороны, эти танки могут быть немедленно введены в боевое использование Вооруженными силами Украины, так как украинские солдаты уже прошли обучение по работе с ними.

Напомним, 21 сентября стало известно, что Швеция поставила в Украину 10 основных боевых танков Stridsvagn 122 с обученным экипажем. Танки представляют собой лицензированный вариант Leopard 2.