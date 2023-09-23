Не хочет объявлять публично: Байден одобрил поставки ATACMS еще до визита Зеленского, — FT

По информации журналистов, в Вашингтоне не хотели официально заявлять о своем решении, ведь это стало бы своеобразной подсказкой для россиян. ВС РФ могли бы переместить пути снабжения за пределы доступности дальнобойных ракет

Соединенные Штаты Америки все же могли принять решение передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS еще до визита украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом. При этом, существует небольшой нюанс. Об этом говорится в материале Financial Times от 23 сентября.

Согласно данным источников, в Вашингтоне пока что не хотят объявлять о передаче публично, ведь это может привести с дестабилизации ситуации и дать подсказки россиянам. Также оккупационные войска после этого решения могут переместить свои линии снабжения дальше от линии фронта, чтобы дальнобойные ракеты не смогли до них достать.

Отдельно журналисты отметили, что ракеты должны появиться в арсенале Вооруженных сил Украины уже в ближайшее время, но речь идет о небольших партиях. По крайней мере пока что.

Анонимный источник в общении с журналистами отметил, что Соединенные Штаты Америки отправят Украине версию ATACMS, которая будет вооружена кассетными боеприпасами, а не одной боеголовкой.

По некоторым данным, это должно было стать успокоением для местных чиновников, которые убеждены, что поставки такой помощи Украине значительно исчерпают запасы Вашингтона.

К слову, журналисты The Washington Post также выпустили материал, в котором утверждают об окончательном решении американцев выделить Украине ракеты ATACMS с кассетными снарядами.

Напомним, что 22 сентября вышла статья NBC News, в которой журналисты утверждали, что Джо Байден во время переговоров с Владимиром Зеленским пообещал ему несколько ракет ATACMS для ВСУ. Лидеры якобы пришли к определенным договоренностям, однако сроки не были озвучены.

23 сентября сообщалось, что в Белом доме не смогли подтвердить сообщения о том, что Джо Байден заявил о передаче Украине ракет. Поставка вооружения не исключается, но пока что новой информации по этому поводу нет.