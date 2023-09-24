В Мариуполе прозвучал Гимн Украины: Андрющенко рассказал о реакции оккупантов (видео)

Гимн Украины включили на переулке Строителей. Через 15 минут на место прибыла оккупационная полиция.

В субботу 23 сентября во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области мирные жители включили Гимн Украины. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Гимн Украины звучал в оккупированном Мариуполе. Вчера ночью по переулку Строителей мариупольцы включили Гимн Украины", — сказал Петр Андрющенко.

По его словам, через 15 минут после этого по доносу на место прибыли российские полицейские, однако уже никого не нашли. Андрющенко отметил, что Мариуполь ждет и борется.

"Мариуполь. Несокрушимый и Непокоренный", — заявил советник мэра Мариуполя.

Напомним, 22 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что мариупольцев начали вызывать в суд с подозрением в экстремизме. К местным жителям, которые недовольны оккупационными властями, приходят российские "майоры" и вручают повестки.

21 сентября стало известно, что гражданских жителей Мариуполя перестали лечить в медицинских учреждениях. В частности, стационары приостановили прием больных мариупольцев из-за увеличения количества раненых российских военных. Вместо этого мирным жителям дают таблетки, обезболивающие, а после этого отправляют домой. Из-за таких действий медиков в Мариуполе еженедельно умирает от 300 до 400 человек.

6 сентября Петр Андрющенко рассказал, что в Мариуполе ежедневно оккупанты похищают людей из застенков. Их забирают и увозят в неизвестном направлении. В городе продолжают проводить фильтрационные мероприятия. Российские оккупанты арестовали уже более десяти тысяч украинцев — ежедневно этот показатель находится на уровне нескольких десятков, тогда как за неделю доходит до сотни людей.