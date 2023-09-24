Проходят "тройной пояс обороны" россиян: в ISW рассказали о продвижении Украины в Вербовом

Спутниковые снимки показывают, что ВСУ за последние четыре дня подтянули тяжелую технику поближе к Вербовому и прошли специфический ряд из лучших полевых укреплений ВС РФ: противотранспортные рвы, "зубы дракона" и боевые позиции на линии 1,7-3,5 км к западу от Вербового.

"Институт исследования войны" прокомментировал заявление командующего Таврийской группировкой войск Украины бригадного генерала Александра Тарнавского, который в своем интервью, опубликованном 23 сентября, заявил о "прорыве" на левом фланге в районе Вербового и отметил, что ВСУ продолжают наступление. Об этом говорится в сводке от 23 сентября.

На кадрах боестолкновений, опубликованных 22 сентября, можно видеть поврежденную украинскую бронетехнику (MRAP) и БМП-2, которые находятся несколько дальше линии окопов и позиций ВС РФ в районе Вербового. По словам аналитиков, это "указывает на то, что Силы обороны Украины продвигаются и перебрасывают больше тяжелой техники за тройной пояс обороны россиян: противотанковые рвы, "зубы дракона" и окопы с войсками".

Продвижение Украины в Вербовом: спутниковые снимки

Спутниковые снимки показывают, что ВСУ за последние четыре дня подтянули тяжелую технику поближе к Вербовому, то есть это именно то, о чем говорил Тарнавский.

Карта контрнаступления Украины

Издание The Wall Street Journal 21 сентября писало со ссылкой на заявление неназванного украинского офицера из Воздушных сил, что ВСУ добились "ограниченного прорыва" к западу от Вербового.

ISW делает вывод о том, что украинские войска прорвали российские полевые укрепления к западу от Вербового в западной части Запорожской области, но отмечает, что эти укрепления все же не последний рубеж глубокоэшелонированной обороны ВС РФ на западе Запорожской области, а скорее наиболее подготовленные полевые укрепления — часть непрерывной линии обороны.

Напомним, что ВСУ полностью разбили российских морпехов на Запорожье.

Также сообщалось, что в Генштабе подтвердили успехи ВСУ в районе Вербового.