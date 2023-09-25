"Последствия могут быть трагическими": президент Польши Дуда прокомментировал заявление Зеленского

Лидер Анджей Дуда поделился, что его огорчило вынесение "двусторонних споров" на заседание представителей 200 стран. Он согласен с премьером Матеушем Моравецким, что о поставках новой военной техники "не может быть и речи".

Президент Польши Анджей Дуда высказался относительно напряженных отношений с Украиной и заявления премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении поставок оружия. Об этом известно из его интервью изданию Super Express, опубликованного 25 сентября.

"Я считал и считаю, что вопрос зернового спора — это лишь часть отношений между Польшей и Украиной, которая является лишь фрагментом тяжелой ситуации, в которой находится Украина, и в которой мы ей помогаем уже более полутора лет. Должен признать, что меня огорчил тот факт, что двусторонние споры были вынесены на публичный форум в присутствии 200 стран", — отметил Дуда.

Польский лидер убежден, что "в этом споре много эмоций". В то же время он заверил, что пытается понять президента Украины Владимира Зеленского. Политик добавил, что надеется и на понимание со стороны коллеги.

"Как видим, он считает, что имеет поддержку Еврокомиссии по зерну. Я считаю, что европейский рынок нужно защищать, и такая позиция Еврокомиссии имеет мало общего со стабильностью и защитой европейского рынка", — подчеркнул Дуда.

Президент объяснил, что в Польше многие чиновники и простые жители чувствуют себя оскорбленными, ведь многим пожертвовали ради поддержки Украины. Он напомнил, что поляки рисковали жизнью, доставляя помощь, и принимали беженцев в своих домах.

По словам Дуды, он "иначе трактовал" заявление Моравецкого, ведь недавно обсуждал с ним передачу военного оборудования Украине.

"Мы оба сказали, что об отправке любой новой техники, которую мы сейчас закупаем, например гаубицы K2 или танки K9, не может быть и речи. Эта техника должна служить усилению польской армии", — сказал польский лидер.

Он подчеркнул, что это не означает, что Польша вообще не будет передавать оружие Украине.

"Когда старое оборудование заменяют на современное, я без проблем отправляю его украинцам. Не стоит делать слишком далеко идущие выводы. Мы должны контролировать свои эмоции, потому что давайте помнить, кто больше всего выиграет, если Польша и Украина разойдутся. Последствия могут быть трагическими", — добавил Дуда.

Выступление Зеленского в ООН и реакция Польши: что уже известно

19 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Генассамблеи ООН обвинил Польшу в участии в "политическом театре", который играет на руку Кремлю.

На его слова отреагировал польский премьер Матеуш Моравецкий. Он призвал лидера "никогда не оскорблять поляков".

20 сентября в Канцелярии премьер-министра сообщили, что "больше не передают вооружение в Украину". Правительство объяснило это необходимостью вооружать саму Польшу.

21 сентября государственный секретарь Канцелярии Петр Мюллер объяснил, что речь идет о заключении новых контрактов на поставку оружия. То вооружение, о котором уже были договоренности, Польша поставит в Украину. Также в стране продолжает работу хаб международной помощи. В то же время чиновник подчеркнул, что "неприемлемые заявления и дипломатические жесты" со стороны Украины являются "неоправданными действиями".

Также 21 сентября министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отреагировал на заявление Зеленского, назвав его слова "крайне оскорбительными". По его словам, политика Украины является "не только вредной и болезненной, а прежде всего оскорбительной" для поляков.