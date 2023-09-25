В ВСУ впервые показали, как сбивают российские ракеты из ЗРК Avenger (видео)

Американский зенитно-ракетный комплекс "Мститель" имеет в основе ракеты Stinger. Зенитчики показали перехват ракеты в ночное время.

На вооружении украинской армии есть американские зенитно-ракетные комплексы Avenger (Мститель). Военные из 1129-го Белоцерковского зенитного ракетного полка ВСУ показали боевое применение ПВО.

Украинские зенитчики показали, как перехватывают ракеты оккупантов в Киевской области. Цели перехватывались на пути их следования. На видео военные показали сбивание целей в ночное время. Для этого комплекс AN/TWQ-1 Avenger имеет ночной канал оптической станции комплекса. В основе лежит ракета ПЗРК Stinger. Пусковая установка имеет до 16 ракет в одном залпе. Ее устанавливают на вездеходе Хамви.

Отмечается, что российские крылатые ракеты являются довольно легкой целью для комплекса из-за невысокой высоты, предполагаемого направления следования и скорости. Оператор может захватить цель и запустить противоракету.

Avenger в 1126 полку Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

"Ощущения такие, что еще хочется", — говорит водитель комплекса с позывным "Водитель".

"Мститель" может перехватывать цели в радиусе от 50 до 6000 метров. Он может сбивать вертолеты, самолеты, беспилотники и крылатые ракеты на малых высотах. Также ракету Stinger можно достать из пусковой и использовать вручную.

Напомним, 5 апреля командующий Объединенных сил ВСУ показал ЗРК Avenger на боевом дежурстве.

31 мая в очередном пакете военной помощи США анонсировали поставку Украине партии ЗРК Avenger.