ВС РФ атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области: в ОВА показали последствия обстрела (фото, видео)
Враг попал в переправу Орловка-Исакча в Измаильском районе Одесской области. Повреждены здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, загорелись шесть фур, рассказали в ОВА.
Ночью 26 сентября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали беспилотными летательными аппаратами Измаильский район Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер в Telegram.
"В течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область", — сказал Олег Кипер.
Он отметил, что работа украинских сил противовоздушной обороны была мощная, в частности, уничтожено большинство дронов.
По его словам, враг попал в припортовую инфраструктуру в Измаильском районе. В результате вражеской атаки пострадали двое мужчин — водители грузовиков. Одного из них госпитализировали в больницу с тяжелой травмой руки, другому оказали медицинскую помощь на месте.
Также было повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков. Кроме этого, загорелись шесть фур, пожарные потушили пожары.
В местном Telegram-канале сообщили, что российские военные атаковали переправу Орловка-Исакча в Измаильском районе Одесской области. Отметили, что пострадали более 20 машин, в том числе рейсовый автобус, следовавший из Бухареста в Одессу.
Напомним, ночью 25 сентября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Одессу и область с помощью 19 дронов-камикадзе Shahed и 12 ракет типа "Калибр". Кроме этого, по Одессе военные РФ запустили две сверхзвуковые ракеты "Оникс". Украинская противовоздушная оборона уничтожила все БПЛА и большинство "Калибров". В результате обстрела пострадал морской вокзал.
В Минобороны Украины заявили, что обстрел Одессы был возмездием за успешные удары ВСУ по временно оккупированному Севастополю в Крыму. В оборонном ведомстве попытку РФ отплатить назвали "жалкой".