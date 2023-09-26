"Есть соглашения": Украина не будет бить ракетами ATACMS по России, — Данилов

По словам секретаря СНБО, Киев надеется на поставки дальнобойных ракет от американских партнеров и обещает соблюдать достигнутые договоренности.

Секретарь Совета национальной безопасности обороны Алексей Данилов высказался о вероятной передаче США Украине дальнобойных ракет ATACMS и их применении против российских войск. Об этом он заявил в интервью газете ABC.

По его словам, этот вид вооружения будет применяться для собственной защиты лишь по украинской территории, как это и происходит со всем западным оружием, которое попадает в руки бойцов Вооруженных сил Украины.

"Мы не будем использовать их на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами", — заявил Алексей Данилов.

Отдельно он отметил, что Киев хотел бы получить такую помощь от Соединенных Штатов Америки в ближайшее время, однако точных сроков никто дать не может.

Ракеты ATACMS для Украины: подробности

В Вашингтоне не отрицают варианта, что Украина все же получит дальнобойные ракеты, однако официального решения из Белого дома все еще нет. Офицер армии США Дэн Райс, который был советником Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, считает, что решение о поставках является неизбежным и это может произойти до конца месяца. Это должно существенно изменить ситуацию на фронте.

"На этой неделе, скорее всего, будут одобрены кассетные ракеты", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 сентября эксперт заявил, что даже 100 ракет ATACMS помогут снизить боевой потенциал РФ. Главное — добиться начала поставок, а потом их количество будет лишь расти. Стабильность обеспечения ВС РФ со временем снизится.