"Ониксов" не так много: в Воздушных силах заявили про дефицит сверхзвуковых ракет у РФ

По словам спикера ВС Юрия Игната, о недостаточном количестве оружия свидетельствует нечастое и нерегулярное использование ракет. При этом, он не назвал точное количество "Ониксов" у врага.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что, вероятно, у оккупационной армии осталось мало сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс", которые она использует для атаки на юг Украины. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

Однако, он подчеркнул, что Воздушные силы не обладают данными о количестве ракет у противника. По словам Игната, российские военные немедленно используют имеющееся вооружение.

"У него партия БПЛА пришла и они их сразу используют против Украины, чтобы держать нас постоянно в напряжении. Так же, если бы "Ониксов" у них было в достаточном количестве, то они бы их использовали чаще. Предполагать можно, что "Ониксов" не так много, но никаких прогнозов и цифр нет. Здесь больше расскажет разведка относительно именно этого типа вооружения", — говорит Игнат.

Он подчеркнул, что ракета "Оникс" имеет дальность полета 300 км при низкой высоте над водой, но при высоте более 10 километров эта дальность может увеличиться вдвое и составить 600 км. Учитывая, что эти ракеты запускаются с береговых комплексов, таких как "Бастион", они применяются для оказания воздействия на прибрежные районы Николаевской и Одесской областей.

Обстрел Одессы 25 сентября: что известно

По данным Сил обороны юга, ночью на 25 сентября ВС РФ направили на Одессу и область 19 дронов-камикадзе Shahed и 12 ракет "Калибр". Все беспилотники и две ракеты удалось уничтожить силам ПВО. Также враг запустил по Одессе 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс". В городе получил существенные повреждения морской вокзал, а также загорелся привокзальный отель.

Позже в Государственной службе чрезвычайных ситуаций показали, как тушили пожар в гостинице "Одесса".

Представитель председателя Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что ВС РФ намеренно били по портовой инфраструктуре. Он сообщил, что в результате атаки пострадала женщина и получили повреждения несколько частных домов.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук обнародовал видео работы зенитной бригады, которая отражала воздушную атаку России. Также для этого были привлечены авиация и силы ПВО.

Напомним, 22 сентября в Севастополе подвергся удару штаб Черноморского флота РФ. Позже это событие прокомментировали в Воздушных силах ВСУ.