"Трудно провести слаженную реформу": в ISW подтвердили возвращение ЧВК "Вагнер" под Бахмут

Сейчас под Бахмутом находится около 500 наемников ЧВК "Вагнер". Они действуют в составе формирований Министерства обороны Российской Федерации.

Наемники частной военной компании "Вагнер" вернулись в район Бахмута Донецкой области, однако им трудно провести слаживание с новым руководством. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 27 сентября.

Отметили, что передислокацию наемников ЧВК "Вагнер" подтвердили украинские и российские стороны. Однако это может свидетельствовать о том, что боевикам "трудно провести слаженную реформу" вокруг нового руководства.

26 сентября российский военкор сообщил, что некоторые наемники перешли в структуры Министерства обороны Российской Федерации из-за назначения нового командира ЧВК. Кроме этого, оператор украинского беспилотника, который работает в районе Бахмута, заявил, что наемники сменили командира и вернулись на поле боя, чтобы компенсировать недостаток российских военных возле Бахмута.

27 сентября спикер Восточной группы ВС Украины капитан Илья Евлаш заявил, что под Бахмутом в формированиях Минобороны РФ действуют около 500 наемников ЧВК "Вагнер". По его словам, этого количества личного состава недостаточно для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя.

Напомним, 27 сентября советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Российская Федерация передислоцировала наемников ЧВК "Вагнер" на восток, чтобы перекрыть новости об освобождении ВСУ Клещиевки и Андреевки Донецкой области. По его словам, частная военная компания фактически прекратила свое существование, ведь она закончила свое существование после ликвидации Пригожина и Уткина.

Также присутствие "вагнеровцев" на востоке Украины подтвердили украинские бойцы с передовой 27 сентября. По их словам, наемники сменили командиров и вернулись на фронт. В ВСУ убеждены, что возвращение наемников на передовую связано с нехваткой российских военных.