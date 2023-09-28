Россия может потерять самолеты раньше, чем планировали ВКС, — британская разведка (фото)

Воздушно-космические силы Российской Федерации потеряли около 90 самолетов с начала полномасштабного вторжения. В России наблюдается нехватка запчастей из-за роста спроса и действия международных санкций.

У боевых самолетов Российской Федерации закончится гораздо раньше прогнозируемый срок службы, чем планировали в Воздушно-космических силах (ВКС). Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в Twitter.

Отметили, что самолеты имеют прогнозируемый срок службы в часах полета.

"Вполне вероятно, что благодаря этому дополнительному использованию в военной части Россия сокращает срок службы многих своих планеров гораздо быстрее, чем планировалось ВКС", — говорилось в сообщении.

В разведке рассказали, что дополнительное обслуживание самолетов осложняется нехваткой запасных запчастей из-за роста спроса и действия международных санкций. Несмотря на это, Россия сохраняет возможность увеличивать количество вылетов над временно оккупированной территорией Украины. Однако изношенность планера может снизить "жизнеспособность" долгосрочной тактической авиации ВКС, убеждены в Минобороны Великобритании.

Добавили, что с начала полномасштабного вторжения Воздушно-космические силы Российской Федерации потеряли около 90 самолетов из-за боев. Кроме этого, россияне интенсивнее применяют некоторые типы своих боевых самолетов, чем это было в мирное время.

Напомним, по состоянию на август 2023 года с начала полномасштабного вторжения по меньшей мере 24 самолета, которые находились в российском тылу, временно оккупированном Крыму или в Беларуси были уничтожены или повреждены. При подсчетах журналисты использовали данные из публикаций российского Минобороны, СМИ и OSINT-аналитиков.

12 августа стало известно, что в Калининградской области Российской Федерации упал самолет Су-30. В частности, причиной аварии стала техническая неисправность борта. Экипаж истребителя не успел катапультироваться и погиб.