Милли уходит с поста председателя в решающий момент: чего ожидать Украине, — Politico

В Киеве сложилось благоприятное впечатление о будущем руководителе Объединенного комитета начальников штабов Чарльзе Брауне, поскольку он был последовательным сторонникам отправки Украине современных БПЛА и истребителей F-16.

В Пентагоне 29 сентября произойдет смена руководства в Объединенном комитета начальников штабов — вместо генерала Марка Милли должность руководителя комитета займет генерал Чарльз Браун. Об этом 27 сентября сообщили обозреватели Politico.

В публикации говорится, что несмотря на изменения перед комитетом, и в частности, перед новым руководителем будут стоять те же задачи в контексте полномасштабной войны в Украине, что и перед Марком Милли, который фактически был главным советником президента Джо Байдена по военным вопросам.

Прежде всего, отмечают журналисты, следует обратить внимание, что Милли уходит в решающий момент, когда украинские силы продолжают свое контрнаступление и стремятся прорвать линию обороны ВС РФ к наступлению зимы.

Вместе с тем, Браун столкнется с ситуацией когда в США и Европе, возможно, наблюдается усталость от войны — в Штатах консервативные республиканцы выступают против отправки дополнительной помощи, Польша заявила, что не может больше отправлять оружие на Украину в краткосрочной перспективе, а французские официальные лица намекнули, что и они скоро достигнут этой точки.

"Брауну придется пройти по той же сложной дорожке, что и Милли на протяжении 19-месячного конфликта, балансируя между оказанием помощи Украине в сдерживании российских войск, не втягивая при этом американские вооруженные силы в полномасштабный конфликт или в развязывание ядерной войны", — пишут обозреватели.

По словам старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Канциана, смена чиновников на высоких постах Пентагона происходит в момент, который может стать "поворотным пунктом" в российско-украинском конфликте.

"Если контрнаступление провалится, или если контрнаступление не сможет прорвать российскую оборонительную зону в значительной степени, я думаю, что опасения по поводу бесконечной войны усилятся", — считает Канциан.

Между тем хотя и Милли и министра обороны Ллойда Остина иногда критиковали за задержки в предоставлении вооружений украинские официальные лица оптимистично настроены на то, что Браун будет выступать за отправку более сложного оборудования. Ссылаясь на слова украинских чиновников, журналисты отметили, что у Киева сложилось благоприятное впечатление о новом руководителе комитета, так как Браун на посту высшего офицера военно-воздушных сил, был последовательным сторонникам отправки Украине современных беспилотников и истребителей F-16.

И по мере того, как война вступает в новую фазу, все внимание будет приковано к Брауну, чтобы увидеть, как он справится с предстоящей работой, подчеркнули обозреватели.

Напомним, по информации издания Newsweek по состоянию на 25 сентября до подтверждения по ракетам ATACMS для Украины "осталось ждать несколько дней". Таким образом украинские силы имеют шанс получить кассетные боеприпасы для ракет большой дальности, которые способны покрыть площадь 30 тысяч кв. метров.