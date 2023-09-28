Ядерный кризис: МАГАТЭ скрывает правду о безопасности на Запорожской АЭС, — Greenpeace

В отчете отметили, несмотря на то, что ядерный кризис продолжает обостряться, МАГАТЭ не предоставляет необходимого уровня анализа российских военных операций на месте.

Международные регулирующие органы не в состоянии контролировать безопасность на захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что может привести к росту риска "нормализации" опасного ядерного кризиса на станции. Об этом говорится в отчете организации Greenpeace.

Группа экологической кампании пришла к выводу, что у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) слишком мало инспекторов на Запорожской АЭС. Только четыре человека имеют доступ, однако и их возможности ограничены, отмечается в сообщении.

Также в отчете организации утверждают, что МАГАТЭ "не в состоянии выполнить требования своего мандата", но руководство агентства не готово признать это публично, и в результате то, что Россией нарушаются принципы безопасности, не обнародуется.

Обострение ядерного кризиса: детали

Учитывая спутниковые изображения, в течение нескольких месяцев бывшие британские военные специалисты по дистанционному зондированию McKenzie идентифицировали российскую военную деятельность, которая предоставляет детальные доказательства того, что Запорожская АЭС используется ВС РФ в стратегических и тактических целях в незаконной войне против Украины.

"Военная угроза существует как на самой станции, так и в окружающем регионе, в частности, для внешней электросети", — говорится в отчете.

Несмотря на то, что ядерный кризис продолжает обостряться, как отмечается в сообщении, МАГАТЭ не предоставляет необходимого уровня анализа российских военных операций на месте.

В завершение Greenpeace призывает правительства членов Совета МАГАТЭ пересмотреть масштабы миссии и сотрудничать с государствами-членами, в частности с правительством Украины, чтобы ввести любые меры, которые повлекут максимальное давление на российские вооруженные силы и Росатом на станции, чтобы как можно быстрее прекратить нынешнюю военную оккупацию Запорожской атомной станции.

Ситуация на Запорожской АЭС

4 марта, российские оккупанты после боев получили контроль над административным зданием Запорожской АЭС, где работал один из шести энергоблоков. Как сообщили в МАГАТЭ, насильственный захват контроля над ядерными объектами в Украине препятствует Агентству полностью и безопасно проверять гарантии на ядерных объектах Украины в пределах ее международно признанных границ.

НАЭК "Энергоатом" утром, 26 августа 2022 года, сообщила, что все энергоблоки Запорожской АЭС были отключены от энергосети.

В среду вечером, 2 ноября 2022 года, Запорожская АЭС была полностью обесточена из-за обстрела ВС РФ.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин 28 июля уже 2023 года в эфире телемарафона заявил, что оккупанты на Запорожской АЭС разогрели один атомный энергоблок до параметров запуска. Такие действия повышают риски ядерной опасности.

Напомним, что 27 мая в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что спецслужбы РФ разрабатывают планы провокации, в которой будет использовано химическое оружие против российской оккупационной армии, чтобы обвинить в этом Украину.