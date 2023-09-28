"Концлагерь с оберткой города": россияне пытаются контролировать мариупольцев, — депутат (видео)

В Мариуполе оккупанты создали так называемую контролируемую оппозицию, которая рассказывает государственным органам, как нельзя делать, и "карманную" оппозицию, задачей которой является показать, что "что-то там делается".

Временно оккупированный Мариуполь Донецкой области превратился в большой концлагерь после прихода Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщил депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин во время телемарафона.

"Мы должны понимать, что Мариуполь сегодня — это большой концлагерь с оберткой города", — сказал Дмитрий Забавин.

Он отметил, что сейчас враг создает так называемую обертку, пытаясь показать, что Мариуполь — это город, который отстраивается. Однако по словам Забавина, это концлагерь с тотальным контролем.

Депутат подчеркнул, что у оккупантов не получается создать иллюзию восстановления города, поскольку возникает много жилищно-бытовых вопросов, которые уже дошли до "точки кипения". В результате чего враг создал контролируемую оппозицию в Мариуполе, так называемый народный контроль, который рассказывает подрядчикам и другим государственным органам, как надо делать, а как нет.

Однако украинцы не привыкли к таким издевательствам, поэтому уже начали выражать свое недовольство в Telegram-каналах и других социальных сетях. В качестве ответа на это оккупанты создали так называемую "карманную" оппозицию, задачей которой является показать людям, что "что-то там делается". После этого оккупационная власть Мариуполя показательно исправляет маленькие недостатки, на которые указывает "карманная" оппозиция.

Напомним, 22 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что во временно оккупированном городе оккупанты вручают недовольным оккупационной властью жителям подозрения в экстремизме. Таких мариупольцев вызывают в суд в Донецке.

21 сентября Петр Андрющенко рассказал, что в больницах Мариуполя перестали принимать больных гражданских жителей, ведь в городе увеличилось количество раненых российских военных. В результате этого еженедельно в Мариуполе умирают около 300-400 мирных жителей.