Мобилизация в Украине: кто из студентов может выехать за границу

За границу могут выехать студенты или курсанты, имеющие авиационную специальность, или студенты иностранных учебных заведений. Однако для этого есть определенные условия.

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации некоторые военнообязанные студенты могут выехать за границу. Об этом сообщил представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

По его словам, 1 сентября были внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

Выезд за границу студентов с авиационными специальностями

Некоторые студенты или курсанты, получающие образование по авиационным специальностям, могут выехать за границу во время войны. Важно, чтобы они не подлежали призыву на военную службу в ряды ВСУ во время действия военного положения и нуждались в практической летной подготовке в иностранных учебных заведениях или авиашколах из-за закрытия воздушного пространства Украины.

Для этого им нужно иметь:

справку от учебного заведения Украины о направлении студента в иностранное заведение образования или авиационную школу для прохождения практической летной подготовки;

военно-учетные документы с соответствующими отметками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Выезд за границу студентов иностранных учебных заведений

В пресс-службе МВД рассказали, что мужчины-студенты зарубежных учебных заведений дневной или дуальной формы, которые не смогли вовремя продолжить обучение из-за полномасштабного вторжения, поскольку находились в Украине, имеют право на выезд за границу.

Для этого им нужно иметь следующие документы:

студенческий билет или студенческую визу;

переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в иностранном заведении;

военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;

справку от ТЦК и СП для выезда студентов, обучающихся за рубежом.

"Правило по решению военного руководства действует только для студентов, которые получали образование в зарубежных вузах до 24 февраля 2022 года. На поступающих, которые поступили на обучение после полномасштабного вторжения РФ это правило не распространяется", — добавили в МВД.

Напомним, в сентябре в Верховной Раде предложили отменить отсрочку для некоторых категорий студентов. В частности, предложили ввести предел по возрасту от отсрочки от мобилизации для студентов до 30 лет.

Адвокат Марина Бекало рассказала о категории мужчин, которые могут выехать за границу во время войны. Речь идет о тех, кто исключен из воинского учета. Для выезда за границу им нужно иметь отметку в военно-учетном документе.