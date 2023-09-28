"Альтернатива Крымскому мосту": повлияет ли новая железная дорога через Мариуполь на наступление ВСУ, — СМИ

Российские власти присоединят новую железнодорожную ветку из Таганрога к старой, которая ведет в направлении Мариуполя. Этот путь не дотянется до подразделений ВС РФ, которые воюют под Токмаком и Мелитополем.

Бойцам Сил обороны по состоянию на 28 сентября 2023 года удалось пробиться сквозь укрепления ВС РФ западнее села Вербовое в Запорожской области. Согласно объяснениям аналитиков Института изучения войны, на этом участке фронта продолжается контрнаступление Украины: врага выбивают из траншей и закрепляются на новых позициях. Тем временем российские власти начали строить новую железнодорожную ветку на юге. В СМИ проанализировали, не станет ли новая железная дорога альтернативой Крымскому мосту. Об этом говорится в статье на портале Defence Express.

В статье упоминают о железнодорожном пути, который срочно строят оккупанты, чтобы соединить с существующим маршрутом "Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха". Об этом 27 сентября сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, строить ее будут достаточно быстро, поскольку на пути есть только одна серьезная преграда: река Кальмиус в районе села Гранитного.

Андрющенко опубликовал условную карту нового железнодорожного маршрута. Он должен начинаться где-то посередине железнодорожного пути, который соединяет Мариуполь и Волноваху. Затем следует через село Гранитное и реку Кальмиус и тянется дальше на восток в направлении Кузнецово-Михайловки, Григорьевки и далее на территорию РФ — до Таганрога и Ростова-на-Дону.

Новая железная дорога, которую строит РФ в Донецкой области Фото: Петр Андрющенко/Telegram

По ориентировочным оценкам, россиянам нужно построить около 50 км новых железнодорожных путей. При этом они имеют единственное препятствие — реку Кальмиус, которая в разных местах имеет ширину от 1,5 до 80 м, указывает автор портала. Российские военные железнодорожники в целом способны возвести новую железную дорогу: РФ имеет соответствующих работников около 40 тыс. человек.

Петр Андрющенко — о мосте через Кальмиус Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Таким образом, Россия действительно получит новые возможности для быстрой поставки снарядов и техники на линию фронта. Однако есть сомнения, что это серьезно повлияет на боевые действия в районе Токмака, которые происходят сейчас. Но опасность появится во время будущих наступательных действий ВСУ, говорится в статье.

Контрнаступление ВСУ: детали

Украинские силы продолжают постепенно прорывать линию обороны ВС РФ возле Токмака, уверены военные эксперты. Вскоре под прямым огневым контролем ВСУ окажется существующая железнодорожная ветка, которая следует из Волновахи через Розовку в направлении на Токмак и далее — на Мелитополь.

Железнодорожная ветка Волноваха-Токмак Фото: DeepState

Если бы российские власти решили построить железнодорожные пути, параллельно существующим, это могло бы действительно повредить контрнаступлению. Ведь в результате этого украинская артиллерия не доставала бы до новой логистической линии и РФ получила бы сухопутную альтернативу Крымскому мосту.

Итак, резюмирует автор, новая железная дорога, которая будет идти из Таганрога в Мариуполь, не представляет угрозы для контрнаступления ВСУ осенью 2023 года, поскольку не становится альтернативным путем снабжения группировки ВС РФ под Токмаком и Мелитополем.

Однако проблемной эта железная дорога таки станет, но позже. В частности, ее польза для ВС РФ проявится тогда, когда ВСУ начнут освобождать Приазовский регион и будут приближаться к Мариуполю. В этом случае группировка ВС РФ на берегу Азовского моря будет иметь сообщение с РФ и сможет получать оружие для противодействия наступлению Сил обороны.

Отметим, представители украинского командования пока не комментировали сообщения о построении россиянами новой железной дороги. В крайнем отчете Генштаба ВСУ указано, что есть успехи на Мелитопольском направлении: "продолжают ведение наступательной операции".

Напоминаем, утром 28 сентября в росСМИ сообщили о появлении украинской ДРГ в Белгородской области. Официальные власти РФ молчат об инциденте, однако события подтвердили в легионе "Свобода России". Представитель легиона в эфире Всеукраинского телемарафона анонсировал, что рейды в тыл ВС РФ будут продолжаться и осенью, и зимой.