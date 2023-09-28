Удары по ЧФ РФ подтверждают, что Украина удерживает инициативу, – начштаба обороны Великобритании

Путин потерял контроль над войной, а Украина удерживает инициативу, уверен начальник Штаба обороны Великобритании Тони Радакин во время визита в Киев.

Удары по Черноморскому флоту РФ это доказательства того, что Украина удерживает инициативу. Об этом заявил находящийся с визитом в Киеве начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин, сообщает "Радио свобода".

"Мы обсудили новые обязательства по военной помощи, взятые в ходе встречи в формате Рамштайн на прошлой неделе, которые помогут укрепить и поддержать устойчивость Украины в течение зимы и после нее. Недавние удары по Черноморскому флоту – еще один пример того, как Украина удерживает инициативу. Путин потерял контроль над войной, которую он начал", – сказал Радакин.

Начштаба обороны Великобритании подчеркнул, что убежден в победе Украины, и заверил, что Великобритания будет оставаться рядом на каждом шагу.

Тони Радакин в ходе визита встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным и министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Во время встречи обсуждалась ситуация на фронте и актуальные потребности ВСУ.

В составе британской делегации в Киев также прибыл глава Минобороны Соединенного королевства Грант Шаппс. Во время встречи главы оборонных ведомств обсудили противовоздушную оборону Украины.

"Поблагодарил наших британских друзей за непоколебимую поддержку Украины. Проинформировал о текущей ситуации на фронте и срочных потребностях. Сосредотачиваемся на противовоздушной обороне, артиллерии, системах борьбы с беспилотниками", – написал Умеров на своей странице в социальной сети Facebook.

Во время визита британской делегации в Киев также состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с новым министром обороны Британии Грантом Шаппсом, на которой обсуждались вопросы обороны.

Что известно об адмирале Энтони Радакине

Энтони Радакин был назначен начальником Штаба обороны Великобритании осенью 2021 года. Премьер-министр Борис Джонсон отдал ему предпочтение перед генералом сэром Патриком Сандерсом, которого рекомендовало Минобороны. Решение премьер-министра было мотивировано репутацией Радакина, как реформатора, и опасений Джонсона насчет будущих военно-морских конфликтов в Средиземноморском и Индо-Тихоокеанском регионах. До своего назначения начальников Штаба обороны Радакин занимал пост Первого морского лорда.

Напомним, после своего назначения на должность начальника штаба обороны Великобритании в ноябре прошлого года Тони Радакин назвал Россию большой угрозой для безопасности страны. Он подчеркнул, что действия РФ, а также Китая, Ирана и Северной Кореи представляют угрозу британским "ценностям и интересам".

В декабре прошлого года Радакин заявил, что хочет укреплять связи с Россией и не скрывает своих контактов с российским коллегой Валерием Герасимовым.

Ранее Фокус писал о том, что адмирал Британии высоко оценил контрнаступление ВСУ.