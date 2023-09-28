Говорили о контрнаступлении и ПВО: состоялась встреча генерала Залужного с адмиралом Радакиным

Британский адмирал посетил столицу Украины в рамках официального визита нового министра обороны Великобритании.

Related video

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный встретился с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным. Об этом глава Генштаба ВСУ сообщил в собственном телеграм-канале сегодня, 28 сентября.

Британский высший офицер приехал в Киев вместе с новым министром обороны страны Грантом Шаппсом, для которого это был первый зарубежный визит на новой должности.

Во время встречи генералы обсудили актуальные проблемы украинской армии.

"Рассказал о наших оборонительных и наступательных действиях на фронте... Особенно отметил необходимость усиления нашей противовоздушной обороны", — рассказал Залужный.

Кроме того, Валерий Залужный поблагодарил за этот визит и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Кстати, о теплых взаимоотношениях между командующими двух стран писало The Guardian, упомянув даже о том, что британский адмирал во время встреч с украинским генералом обычно дарит тому бутылку известного шотландского виски Glenmorangie.

Важно

США призвали Украину провести общевойсковую операцию на юге: Залужный выступил против, — СМИ

Недавно Фокус писал, что адмирал Тони Радакин выразил уверенность, что "Украина выиграет, а Россия проиграет". По его словам, Украина прогрессирует в борьбе за освобождение своей территории и уже вернула 50% захваченных Россией земель.

"Человеком-оркестром и самым эффективным командующим современности" назвал Валерия Залужного австралийский генерал-майор Мик Райан, о чем сообщал Фокус.

Ранее мы отмечали, что Залужный пообещал вернуть Крым, даже если Запад будет против. Главнокомандующий хочет сделать настолько сильную армию, чтобы никто больше не нападал на Украину.