Говорили про контрнаступ і ППО: відбулася зустріч генерала Залужного з адміралом Радакіном

Британський адмірал відвідав столицю України у межах офіційного візиту нового міністра оборони Великої Британії.

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Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним. Про це очільник Генштабу ЗСУ повідомив у власному телеграм-каналі сьогодні, 28 вересня.

Британський вищий офіцер приїхав до Києва разом з новим міністром оборони країни Грантом Шеппсом, для якого це був перший закордонний візит на новій посаді.

Під час зустрічі генерали обговорили актуальні проблеми української армії.

"Розповів про наші оборонні та наступальні дії на фронті… Особливо наголосив на необхідності посилення нашої протиповітряної оборони", — розповів Залужний.

Крім того, Валерій Залужний подякував за цей візит і підтримку України у боротьбі з російською агресією.

До речі, про теплі взаємини між командувачами двох країн писало The Guardian, згадавши навіть про те, що британський адмірал під час зустрічей з українським генералом зазвичай дарує тому пляшку відомого шотландського віскі Glenmorangie.

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Нещодавно Фокус писав, що адмірал Тоні Радакін висловив упевненість, що "Україна виграє, а Росія програє". За його словами, Україна прогресує у боротьбі за звільнення своєї території й вже повернула 50% захоплених Росією земель.

"Людиною-оркестром і найефективнішим командувачем сучасності" назвав Валерія Залужного австралійський генерал-майор Мік Раян, про що повідомляв Фокус.

Раніше ми зазначали, що Залужний пообіцяв повернути Крим, навіть якщо Захід буде проти. Головнокомандувач хоче зробити настільки сильну армію, щоб ніхто більше не нападав на Україну.