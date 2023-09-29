"Давай, огонь": бойцы ВСУ показали, как отбивали контратаку ВС РФ в Клещиевке (видео)

В боевых действиях принимали участие военнослужащие аэромобильного батальона 80-й ОДШБр, а видеоролик от первого лица сняли на экшн-камеру GoPro.

Бойцы аэромобильного батальона 80-й Отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали, как удачно отражали контратаку Вооруженных сил Российской Федерации в Клещиевке Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе бригады в Facebook.

Отметили, что львовские десантники уничтожали оккупантов и освободили село Клещиевка возле Бахмута.

"Плюс, плюс, мы их видели! "П**ары" лезут! Насыпай! Давай, огонь, огонь!" — сказал один из украинских бойцов.

Украинские военные показали кадры из боя с оккупантами. Видео было снято на камеру GoPro.

Ролик начался с того, что один из украинских военных заметил врага у дороги. ВСУ сделали первые выстрелы, после чего начался стрелковый бой с оккупантами.

Обе стороны вели перестрелку. Бойцы ДШВ применяли различные виды вооружения против врага. После удачных попаданий украинские десантники радовались, однако не прекращали уничтожать врага. Видео заканчивается тем, что один из украинских военных применил пулемет против вражеских сил.

Напомним, 28 сентября в Центре стратегических коммуникаций опубликовали видео, на котором бойцы 22-й Отдельной механизированной бригады уничтожали врага в окрестностях Клищеевки под Бахмутом. Для этого военные применили минометы.

23 сентября Главное управление разведки Министерства обороны Украины показало видео боев в Клещиевке. В частности, участие в наступлении принимали бойцы четвертой службы ГУР.

26 сентября аэроразведчики 56-й Отдельной мотопехотной Мариупольской бригады показали, как уничтожали военных Вооруженных сил Российской Федерации. Украинские бойцы направляли снаряд на живую силу и российскую военную технику, который затем вызвал мощный взрыв.