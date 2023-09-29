"Развиваются динамично": в легионе "Свобода России" рассказали о боях в трех областях РФ (видео)

Представитель легиона "Свобода России" рассказал о потоке добровольцев в подразделение. Для того, чтобы они получили боевой опыт, их приобщают к спецрейдам в приграничные регионы РФ.

Представители российских властей заявили о проникновении диверсантов на территорию Брянской области возле села Луговое, что в одном километре от украинской границы. Указывает, якобы около десятка диверсантов пытались преодолеть пограничную полосу и перемещаются на БМП. Официально в Украине еще не прокомментировали события в РФ. Однако несколько слов сказал советник по вопросам коммуникаций легиона "Свобода России" Алексей Барановский. Комментарий прозвучал в прямом эфире канала "Ты — Украина".

Барановский заявил, что пока не может сказать ни одного слова о событиях на Брянщине и о том, причастны ли к ним российские добровольцы. Но заверил, что события на границе разворачиваются "динамично", и скоро будут официальные сообщения.

"Мы в данный момент не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Но официальные сообщения скоро будут. В Брянской области ситуация развивается динамично", — лаконично пояснил представитель легиона.

Также прозвучало объяснение, почему добровольцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" ("РДК") в определенное выбранное время проводят рейд. По его словам, операции проводят после работы разведки. Когда появляются оптимальные условия — наносится удар:

"Мероприятия на территорию России происходят только тогда, когда данные нашей разведки говорят — вот здесь есть хорошая возможность нанести удар. Тогда мы его и наносим".

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Барановский также рассказал о двух видах задач, которые имеет подразделение, выполняя рейды на территорию РФ: внешние и внутренние.

Внешние задачи — оттянуть резервы ВС РФ в Белгородскую, Курскую и Брянскую области. Внутренние задачи — это подготовка новобранцев. В частности, россияне, которые только попали в подразделение, получают возможность принять участие в реальных боях. Благодаря этому у них "снижается адреналиновый барьер" и они становятся готовы к выполнению более сложных задач, например "похода на Москву".

"В легионе за лето очень большое пополнение, много новобранцев. Для многих вчерашние-позавчерашние события в Белгородской области стали крещением огнем. Для того чтобы когда будут более сложные задачи, например, поход на Москву, чтобы у людей было какое-то адреналиновое понижение. Потому что в первый раз всегда сложнее всего", — пояснил Барановский.

Представитель легиона "Свобода России" также рассказал, что появилось новое подразделение российских добровольцев под названием "Сибирский батальон". При этом он, улыбаясь, согласился, что Сибирский батальон может стать основой для независимой Сибири.

Отметим, в течение последних нескольких суток сообщали о рейде добровольцев в Белгородской области. В частности, бои состоялись в 20 км к северо-западу от Грайворона, рядом с которым несколько дней существовал плацдарм проукраинских сил летом 2023 года.

Напоминаем, в сентябре глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что спецоперацию бойцов "РДК" в Курской области РФ. Кроме того, заверил, что деятельность российских добровольцев будет становиться все масштабнее.