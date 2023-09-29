Будет сидеть не за госизмену: в Сербии получил приговор экс-генерал СБУ Наумов, — СМИ

Экс-генерал СБУ подозревается в государственной измене, за которую мог получить пожизненный срок заключения. Вместо этого сербский суд наказал его существенно меньшим сроком.

В Сербии завершилось рассмотрение дела экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, который выехал из Украины в первые дни вторжения РФ. Чиновника задержали в июне 2022 года во время пересечения границы Сербии и Северной Македонии с незадекларированными деньгами и драгоценностями. Между тем в Украине ему предъявили подозрение в государственной измене и мошенничестве. В сентябре 2023 года сербский суд обнародовал приговор Наумову. Об этом пишет портал "Радио Свобода".

Портал указывает, что информация получена от журналиста Балканского отделения "Радио Свобода". Журналист сообщил, что 29 сентября в сербском городе Ниш суд признал Наумова виновным в отмывании денег. Обнародован приговор суда первой инстанции — заключение сроком на один год.

Адвокат подсудимого Милан Петрович заявил, что планирует подавать апелляцию на однолетнее тюремное заключение. По его мнению, клиент "не мог совершить это уголовное преступление, особенно на территории Сербии", — цитирует "Радио Свобода" слова юриста.

Андрей Наумов: детали

Андрей Наумов — экс-сотрудник СБУ, который с марта по июнь 2018 года руководил ГП "Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" на Чернобыльской АЭС. После этого перешел на должность в СБУ — работал заместителем начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Впоследствии стал начальником Главного управления внутренней безопасности СБУ.

В Украине Наумова подозревают в нанесении ущерба государству на сумму более 3,2 млн грн и в государственной измене. Дела были открыты после побега чиновника за границу 23 февраля 2022 года, тогда как его семья выехала еще раньше. В июне 2022 года его задержали на пограничном переходе "Прешево" в Сербии. В автомобиле обнаружили 607 990 евро, 124 924 доллара и два изумруда. Украина обращалась к Сербии с просьбой об экстрадиции. Но суд в городе Ниш отклонил эту просьбу, чтобы осудить экс-генерала на один год тюрьмы.

Напоминаем, следователи СБУ установили личность кадыровца, который пытал украинских военных на территории временно оккупированной Запорожской области. Кроме того, он требовал 500 тыс. у жены одного из бойцов. Также установлены все руководители России, причастные к совершению преступлений на территории Украины и ЕС: их подозревают в организации ряда диверсий.