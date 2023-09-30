"Чистый проект": в Сенате США предлагают не помогать Украине, чтобы избежать шатдауна

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти убежден, что сосредоточенность на поддержке Украины может "вызвать реальные проблемы". Он предположил, что это приведет к прекращению работы правительства.

Спикер Палаты представителей США и представитель Республиканской партии Кевин Маккарти призвал американский Сенат исключить деньги на помощь Украине из законопроекта о временных расходах. По его словам, так правительство может предотвратить шатдаун, то есть остановку работы. Деталями 29 сентября поделились в CNN.

"Я думаю, если бы у нас был чистый проект без Украины, мы, вероятно, смогли бы это сделать. Я думаю, если Сенат поставит туда Украину и сосредоточится на Украине, а не на Америке, я думаю, что это может вызвать реальные проблемы", — заявил чиновник.

По его мнению, законопроект "в таком виде", как есть, вероятно, приведет к прекращению работы американского правительства.

"Я думаю, что мы могли бы решить эту проблему", — подчеркнул Маккарти.

Байден раскритиковал Маккарти

Ранее, до скандального заявления чиновника о шатдауне, президент США Джо Байден предположил, что спикер Палаты представителей "заключил ужасную сделку", чтобы сохранить власть.

"Чтобы сохранить должность спикера, он готов делать вещи, которые, я думаю, он знает, несовместимы с конституционными процессами", — заявил он.

Байден также отметил, что взволнован наличием членов Республиканской партии, стремящихся изменить правительство.

Что такое шатдаун?

Как писал Фокус, шатдаун (на английском — shutdown) — это временная частичная остановка работы государственных органов в США.

За всю историю государства такое происходило 17 раз, последний раз — в 2018 году.

Шатдаун происходит, когда правительству не удается принять законодательство о финансировании на следующий год или временную меру финансирования.

Такие остановки работы могут происходить не только на государственном, но и на территориальном и местном уровнях управления.

Напомним, 28 сентября в Конгрессе США принимали законопроект об оборонном бюджете. Перед голосованием из него вырезали упоминание о выделении 300 миллионов долларов на помощь Украине.

Впоследствии выделение средств приняли в виде отдельного законопроекта, но представители Демократической партии США раскритиковали республиканцев за создание почвы для российской пропаганды.