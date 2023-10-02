Нанесли точный удар БПЛА: украинские бойцы уничтожили российский танк Т-72 (фото, видео)

Точные удары по вражеской технике наносили дроны-камикадзе. Техника Вооруженных сил Российской Федерации загоралась и переставала функционировать.

Украинские бойцы группы "Асгард" подразделения "Глаза" и Третьей Отдельной штурмовой бригады "Крылья" показали, как уничтожили российский танк Т-72 и тяжелую автомобильную технику. Видео опубликовали в СтратКоме ВСУ в Telegram.

"Благодаря совместной работе группы "Асгард" подразделения "Глаза" и 3-й отдельной штурмовой бригады "Крылья" был поражен Танк Т-72 и тяжелая автомобильная техника оккупантов", — говорилось в сообщении.

В опубликованном видео видно, как украинские военные обнаружили российскую боевую технику с помощью дрона-камикадзе. После этого беспилотный летательный аппарат полетел к своей цели и нанес удар по вражеской технике. В результате чего она загорелась, а в небо поднялся густой серый дым.

Российский танк Т-72: что о нем известно

Танк Т-72 имеет классическую компоновку, содержит моторно-трансмиссионное отделение в кормовой, боевое — в средней, а отделение управления — в лобовой части техники. Танк вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой Д-81ТМ, с ней спарен 7,62-мм пулемет.

Экипаж танка состоит из трех человек — механик-водитель, наводчик и командир, который может выполнять функции заряжающего после расходования боезапаса в автомате заряжания.

Кроме этого, танк может двигаться по дну реки на глубине до шести метров. Для этого проводят герметизацию танка — устанавливают резиновые прокладки на люки, чехол-колпак в ствол орудия и клапанную коробку на выхлопную трубку двигателя.

Танк Т-72 Фото: Открытые источники

Напомним, 2 октября появилось видео того, как бойцы подразделения "Совы" николаевских морпехов 36-й Отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили российскую боевую технику. Военные использовали для этого FPV-дрон.

27 сентября сообщалось о том, что в Луганской области ВСУ уничтожили российский танк Т-72Б3М. На обнаруженный танк в сожженной лесополосе возле поля украинские бойцы направили FPV-дрон со взрывчаткой.