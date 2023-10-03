"Двигаемся дальше": ВСУ усиливают ПВО на севере Украины (видео)

Украинская армия создает больше огневых групп, готовясь к зиме. По словам командующего Сергея Наева, в этом процессе участвуют руководители обладминистраций.

Украина усиливает оборону на севере. Деталями 3 октября поделился в соцсетях командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Это необходимо для того, чтобы повысить эффективность системы противовоздушной обороны. Чтобы каждый гражданин Украины чувствовал себя защищенным, а наши объекты энергетической инфраструктуры в зимних условиях были готовы работать на полную", — отметил военный.

Он рассказал, что сейчас в Северной операционной зоне работают над увеличением количества мобильных огневых групп. Этим процессом руководят военные и руководители областных военных администраций (ОВА).

"Двигаемся дальше! Слава Украине! Вместе победим", — добавил Наев.

Напомним, 26 сентября генерал-лейтенант Сергей Наев предположил, что зимой Силам обороны будет труднее выполнять боевые задачи. По его словам, на позиции регулярно завозят дрова, а также решают другие вопросы для обеспечения комфорта для защитников в условиях передовой.

Ранее, 22 мая, командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев оценил эффективность мобильных групп ПВО. Он рассказал, что их благодаря волонтерам обеспечили специальным транспортом с большой проходимостью. Наев подчеркнул, что это позволяет защитникам "быстро реагировать на угрозы".