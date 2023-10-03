Самая большая агентура в регионе: СБУ задержала информаторов блогера Лебедева на Николаевщине (фото)

По данным следствия, Сергей Лебедев, которого обвиняют в государственной измене, создал собственную агентуру, в состав которой вошло 13 человек. Он вербовал информаторов через свой Telegram-канал.

В Николаевской области Служба безопасности Украины задержала 13 российских информаторов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Служба безопасности провела на Николаевщине масштабную спецоперацию, в результате которой нейтрализовала еще одну российскую агентурную сеть. В ее состав входило 13 местных жителей, которые работали на ФСБ", — говорилось в сообщении.

Отметили, что агенты РФ собирали разведданные о местах базирования и перемещения ВСУ в южном регионе. Также они корректировали воздушные атаки врага по жилой и социальной инфраструктуре Николаева. В частности, осенью 2022 года по их наводке был нанесен удар из зенитно-ракетного комплекса С-300 по многоэтажному дому в областном центре. В результате тогдашнего обстрела погибло семь мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.

По информации СБУ, информаторы передавали координаты украинских объектов ФСБ через "связного", которым оказался пророссийский блогер Сергей Лебедев (псевдоним "Лохматий"). Он является "внештатным корреспондентом" московского информагентства "РИА-Новости" и сейчас скрывается во временно оккупированном Донецке.

В июне СБУ разоблачила его на разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Блогеру было сообщено о подозрении в государственной измене и в нарушении законов и обычаев войны. Также было установлено, что в Николаевской области по указанию ФСБ он создал собственную агентуру, в состав которой вошли 13 местных его подписчиков. Агентов он вербовал и затем получал от них разведданные через собственный Telegram-канал.

Сотрудникам СБУ удалось установить всех участников агентуры блогера, их задержали по разным местам пребывания. В результате СБУ сообщила девяти из них о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ). Задержанные находятся под стражей, продолжается расследование.

Также суд признал виновными в совершении преступлений еще четырех агентов РФ, им назначили лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Лебедеву дополнительно инкриминируется по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в составе организованной группы в условиях военного положения). Сейчас продолжаются мероприятия по привлечению его к ответственности, поскольку он скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины.

Пророссийский блогер Сергей Лебедев: что о нем известно

Известный под псевдонимом "Лохматий". Сергей Лебедев родился в Николаеве. В июле 2023 году ему объявили о подозрении в государственной измене и нарушении обычаев войны. Блогер работал на ФСБ в качестве "внештатного" журналиста российского информагентства "РИА Новости". В частности, он создавал информаторские сети в разных регионах.

Также он создал пророссийский Telegram-канал, аудитория которого была более 30 тысяч пользователей. Лебедев собирал информацию о местах базирования ВСУ и локаций критической и социальной инфраструктуры.

Блогер неоднократно участвовал в подготовке заказных сюжетов с временно оккупированных территорий Украины для росТВ. В материалах он дискредитировал высшее военно-политическое руководство Украины и поддерживал агрессивную политику Кремля.

СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Сергей Лебедев

Напомним, 22 сентября в СБУ сообщили о задержании информатора российских спецслужб. Она передавала врагу электронные координаты девяти объектов военной и критической инфраструктуры Одесской области.

28 сентября стало известно о том, что сотрудники СБУ задержали информаторку спецслужб РФ, которая передавала врагу информацию о местах базирования и направлениях движения ВСУ, которые участвовали в контрнаступательных операциях возле Бахмута Донецкой области. Ей грозит до восьми лет тюрьмы.