В Украине могут мобилизовать солдат срочной службы: подробности (документ)

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, на время действия всеобщей мобилизации солдат срочной службы могут отправить на фронт.

Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента о внесении изменений в порядок проведения мобилизации. Согласно этим изменениям, солдаты срочной службы могут быть мобилизованы на фронт. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ главы Минобороны Украины Рустема Умерова на его обращение.

Проект указа отправили на рассмотрение президенту Украины.

Кто подлежит мобилизации

Под мобилизацию попадают солдаты срочной службы, которые соответствуют следующим критериям:

срок воинской службы которых истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков;

те, которые во время действия военного положения прослужили не менее шести месяцев.

Как проходит мобилизация срочников

Мобилизация солдат срочной службы проводится на добровольной основе. Для мобилизованных предусмотрены ежемесячные денежные выплаты. Срок службы военных срочной службы, которые добровольно мобилизуются, будет таким же, как для военнослужащих, мобилизованных во время военного положения.

Ранее также сообщалось, что в Украине могут внести изменения в законодательство, чтобы расширить круг лиц, которые подлежат мобилизации.