Интересные ощущения: украинский летчик рассказал о переходе с МиГ-29 на F-16 (видео)

Офицер с позывным "Мунфиш" говорит, что МиГ-29 на фоне F-16 выглядит самолетом прошлого тысячелетия, особенно в вопросе авионики.

Украинский летчик с позывным "Мунфиш" говорит, что овладеть самолетом они планируют за 6-8 месяцев. Об этом он сообщил в комментарии телеканалу Эспрессо.

По словам летчика, их обучают на F-16 по специальной программе, которая учитывает, что у летчиков есть боевой опыт на МиГ-29. Поэтому военнослужащие скоро начнут тренировочные полеты на самолетах с инструкторами, а не только на тренажерах.

"Первое, что бросается в глаза особенно в отношении авионики, то конечно МиГ-29 в этом смысле из прошлого тысячелетия, и это очень бросается в глаза. Наличие многофункциональных дисплеев, наличие оборудования для работы с бортовым компьютером, которая является очень требовательной частью работы пилота вообще. Это впечатляет и в этом может быть основная сложность. А в целом самолет очень комфортный, очень интересное расположение ручки управления самолетом, интересные ощущения. Кабина довольно тесная, но очень эргономично отработана", — рассказал Мунфиш.

Также летчик сообщил, что сейчас они проходят обучение на полноценных тренажерах, которые полностью повторяют кабину реального истребителя. Перед началом официальных учений, летчики проходили обучение на доступных тренажерах, которые были в странах-партнерах. Возможно, они были импровизированные, как в Воздушных силах.

"Приезжая сюда, мы все прекрасно понимаем, чем отличается работа с прицелом, работа с вооружением, как примерно вводить данные в бортовой компьютер и так далее", — сказал офицер.

Напомним, 27 сентября в Нидерландах заявили, что Украина получит F-16 в 2024 году, потому что продолжается обучение.

26 сентября в Турции назвали условия для ратификации членства Швеции в НАТО: нужны истребители F-16.