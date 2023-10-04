"Технический нокдаун": в ВМС рассказали о "комбо"-ударе по Черноморскому флоту РФ (видео)

В Военно-морских силах предполагают, что вражеский флот в Черном море уже потерял флагман, штаб и командующего. Однако спикер Дмитрий Плетенчук призвал не списывать Россию со счетов раньше времени.

Удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе обернулся для российских сил "техническим нокдауном". Об этом во время брифинга 4 октября заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Это такой себе технический нокдаун. Но списывать нашего противника со счетов очень рано. Это достаточно мощная группировка. Они имеют десятки кораблей", — отметил он.

Представитель ВМС назвал основные проблемы вражеского флота в Черном море — потери и ограниченность в акватории благодаря работе Сил обороны.

В частности, он напомнил о недавнем поражении вражеского штаба во временно оккупированном Севастополе.

"Это тоже влияет на управляемость войсками. И надеемся, что все же командующего Черноморского флота так называемого мы не увидим больше вживую", — подчеркнул он.

В то же время, по словам военного, сейчас подтверждения информации о гибели адмирала Виктора Соколова нет.

"Если у них реально все эти три пункта были закрыты (потеря флагмана, потеря штаба и потеря командующего), то это реально, можно сказать, "комбо"", — добавил Плетенчук.

Он отметил, что все это влияет на управляемость, функционал и способности флота.

Брифинг Дмитрия Плетенчука (о последствиях удара по штабу Черноморского флота РФ — с 6:04)

Напомним, 22 сентября в Севастополе подвергся удару штаб Черноморского флота РФ. В Силах специальных операций ВСУ информировали, что в результате атаки погибли 34 офицера, один из которых — командующий Виктор Соколов. Еще 105 российских бойцов получили ранения.

Однако в России гибель Соколова пытались опровергнуть. В частности, 26 сентября он якобы присутствовал на заседании коллегии Минобороны РФ.