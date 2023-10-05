Казнь украинского бойца после слов "Слава Украине": в ООН подтвердили подлинность видео

В новом отчете УВКПЧ ООН идет речь о шести случаях казней россиянами украинских пленных, в частности о расстреле бойца 119-й отдельной бригады теробороны Александра Мациевского.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) подтвердило подлинность видео, на котором российские военные казнили украинского пленного после "Слава Украине". Об этом говорится в докладе ведомства от 4 октября.

В документе изложены данные за период с 1 февраля по 31 июля 2023 года. Он основан на информации, полученной в ходе полевых миссий, посещений мест лишения свободы и дистанционного наблюдения за ситуацией на оккупированных территориях.

Всего в докладе подтверждено шесть новых случаев внесудебных казней украинских военнопленных. В частности, речь идет о видео, опубликованном в Сети 6 марта, на котором российские военные расстреливают украинского пленного после того, как он сказал "Слава Украине".

Кроме того, в управлении задокументировали данные о пытках, жестоком обращении и ненадлежащих условиях содержания украинцев в российском плену. В УВКПЧ опросили 56 украинских военных, и 51 их них признали, что пережили пытки и жестокое обращение.

Расстрел украинского военного после слов "Слава Украине": что известно

Напомним, 6 марта блогер и волонтер Сергей Стерненко опубликовал видео, на котором российские оккупанты расстреляли украинского военного. На записи украинский защитник, докуривая последнюю сигарету и говорит "Слава Украине", после чего в его сторону раздается автоматная очередь.

Следователи СБУ определили имя погибшего бойца, которого оккупанты расстреляли после фразы "Слава Украине". Им оказался боец 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский.

Тело Александра Мациевского было возвращено и захоронено в Черниговской области. Мама погибшего героя рассказала, что о смерти сына узнала давно, однако ужаснулась, когда увидела видео с расстрелом в интернете.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Александру Мациевскому звание Героя Украины.