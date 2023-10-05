Противостояние Ирану и РФ: Израиль и союзники готовятся к крупнейшим учениям Blue Flag 2023

В роли "красных", то есть условного противника, будут выступать российские самолеты Су-35 и Су-57 и установки ЗРК С-400, которые состоят на вооружении ВС РФ.

Военно-воздушный силы Израиля и силы западных стран готовятся к крупнейшим военным учениям Blue Flag 2023, в ходе которых будут отработаны приемы воздушного боя с условным противником на российских самолетах Су-35 и Су-57. Роль этих самолетов будут отыгрывать истребители F-35. О подробностях воздушных учениях, которые должны начаться в конце октября, сообщил израильский ресурс Ynet.

Кроме Воздушных сил ЦАХАЛа в масштабных учениях примут участие летчики Италии, США, Франции, Греции, Германии и других стран. В частности, по инициативе немецкой стороны в сценарий учений были добавлены действия, направленные на нейтрализации комплексов противовоздушной обороны С-400, также удары по объектам условного противника в глубоком тылу. Для выполнения этих задач авиация будет входить в пространство Средиземного моря.

"Эти учения будут моделировать сценарии глубинных атак. С точки зрения ВВС, это центральная часть подготовки к возможному нападению на ядерные объекты в Иране из-за приближения Исламской Республики к возможности обогащать уран до уровня, необходимого для создания ядерного оружия", — говорится в публикации.

Со стороны Израиля в учениях будут задействованы пять эскадрилий самолетов, а всего в пиковые дни учений в воздух будут подниматься до 60 боевых самолетов. В маневрах примут участие французские самолеты Rafael, греческие F-16, американские и итальянские F-35 и немецкие Eurofighter, в том числе самолет, расписанный флагами Израиля и Германии, а также самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы.

Как отметил офицер Армии обороны Израиля и редактор отдела "Военный Фокус" Игаль Левин, особенностью этих учений будет то, что силами "красных" — то есть врагов — будут выступать условные Воздушные силы Российской Федерации и Ирана.

Основной авиабазой для мероприятия будет военный аэродром Увда на юге Израиля. Кроме непосредственных участников Blue Flag 2023 туда прибудут наблюдатели из более чем 20 стран, включая руководство ВВС Японии, Марокко и ОАЭ. Примечательно, что специалисты из Великобритании отказались принимать участие в учениях, сославшись на обилие срочных оперативных задач, а летчики Индии не прибудут на авиабазу, поскольку ранее Израиль по различным причинам отклонил их просьбы о включении в программу учений.

Ранее израильское издание The Jerusalem Post со ссылкой на данные европейской разведки сообщило, что Тегеран накапливает уран с обогащением 20% и 60% и намерен незаконно получить технологии для своей ядерной программы.