Недовольство среди офицеров ВС РФ растет, а за кулисами стоит Шойгу, – эксперт

По мнению Александра Мусиенко, министр обороны России пытается "конвертировать" недовольство офицеров в потенциал своей будущей политической карьеры.

В офицерском корпусе ВС РФ растет недовольство высшим руководством. Сейчас в России идет скрытая борьба между представителями Министерства обороны и ФСБ. Об этом рассказал военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина.

"Недовольство среди их офицерского корпуса растет. Но, мне кажется, сейчас ведется внутренняя борьба в России между представителями ФСБ и Минобороны. И военные начинают набирать большее влияние, чем это было когда-либо в новейшей российской истории", – рассказал Мусиенко.

По мнению эксперта, за кулисами этих процессов стоит министр обороны РФ Сергей Шойгу. Скорее всего он попытается "конвертировать" растущее недовольство офицеров в потенциал своей будущей карьеры в политике.

"То есть с одной стороны он пытается с ними расправляться, репрессировать "несогласных", а с теми, кто более лоялен, договориться, чтобы в будущем они ему пригодились и поддержали", – поясняет эксперт.

В такой ситуации российским генералам приходится балансировать, чтобы сохранить свое положение и доступ к "кормушке" и при этом не оказаться в числе жертв репрессий. Мусиенко отмечает, что российские военные всегда были "низшей кастой", а сейчас они хотят получить реальное влияние и начинают заявлять о своих правах.

Эта тенденция набирает силу в свете того, что Путин может в любой момент исчезнуть с политической сцены. Поэтому уже разворачивается активная борьба за власть в "пост-путинской" России.

Мусиенко считает, что у Шойгу есть большие амбиции, поэтому ему необходимо укрепить военную вертикаль и повысить политический имидж военных. На этом фоне, вероятно, он и попытается подняться, позиционируя себя как следующего лидера, который возглавит Россию после Путина.

Напомним, политолог рассказал, что после смерти Путина РФ ждет гражданская война из-за борьбы за власть. По словам эксперта Дмитрия Орешкина, победит тот, у кого больше военной мощи.

Ранее Фокус писал, что Шойгу сообщил о планах продолжать "СВО" в Украине до 2025 года.