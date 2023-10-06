"Есть еще один способ": у Байдена ищут новые пути финансирования Украины, – СМИ

По словам американских чиновников, администрация президента США допускает использование грантов Госдепа, чтобы отправить больше оружия Киеву.

Команда президента США Джо Байдена ищет источники дополнительной военной поддержки Украины. Об этом пишет Politico, ссылаясь на слова знакомых с вопросом американских чиновников.

Сообщается, что в Белом доме взвешивают несколько вариантов, чтобы добиться дополнительного финансирования оружия для Украины после того, как законодатели поддержали законопроект, который лишает Украину военной помощи.

"Есть еще один способ, с помощью которого мы сможем найти для этого финансирование", — цитируют журналисты Джо Байдена.

По словам одного из собеседников издания, заявления американского лидера касаются "существующих финансовых полномочий", которые Конгресс ранее предоставил администрации. Чиновник отметил, что эти полномочия дают возможность дольше оказывать дополнительную помощь Киеву, если Конгресс ничего не предпримет.

Два чиновника сообщили, что среди вариантов, рассматриваемых администрацией Байдена, есть использование программы Госдепартамента США, которая предоставляет гранты или кредиты для помощи странам-партнерам в приобретении вооружений.

Представитель Минобороны США, знакомый с ходом обсуждений, рассказал, что администрация Байдена может также попросить Конгресс перенаправить средства из других источников бюджета Пентагона на помощь Украине. Однако для осуществления этого сценария нужно одобрение законодателей.

Главный представитель Пентагона отметил, что окончательное решение по этому поводу еще не принято.

Напомним, 4 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США намерены продолжать финансовую поддержку Украины. По его словам. Прекратить помощь Киеву было бы большой ошибкой.

Ранее, 2 октября, мы сообщали, что в Пентагоне обратились к Конгрессу США с призывом нарастить финансирование помощи Украине, так как в противном случае возможны проблемы со снабжением. В американском оборонном ведомстве заявили, что им уже пришлось замедлить пополнение своих запасов оружия