"Не отцы, а дедушки": призыв украинцев до 70 лет повлечет новые проблемы, — эксперт (видео)

Физиологическое состояние каждого человека с возрастом отличается, поэтому не всем пожилым людям будут выпадать шансы вовремя и гарантированно обезопаситься на фронте.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №10084, в котором предлагают отменить возрастные ограничения для службы в действующей украинской армии и разрешить мужчинам идти в ряды ВСУ вплоть до 70 лет. Насколько рациональным может быть такое нововведение, рассказал в эфире "Апостроф TV" военный эксперт, офицер резерва Воздушных Сил ВСУ Андрей Крамаров.

Он отметил, что этот парламентский проект закона не то, что не нужен — "он даже является губительным и толкает общество в неправильном векторе".

"Для участия в боевых действиях любого человека в возрасте, наверное, до 35 лет можно гораздо быстрее подготовить: привести в необходимое состояние физическую форму, научить пользоваться новейшими средствами вооружения. Например, те же операторы FPV-дронов и тому подобное. Это правильный вектор", — предостерег Крамаров.

На самом деле у нас достаточно молодежи и лиц, которые могут идти воевать, заверил эксперт. Да и поколение, которое сейчас воюет (обычно после 40 лет), по мнению военного эксперта, должно заплатить свой долг перед Родиной, если украинцы хотят жить в свободной демократической и независимой стране.

"Относительно повышения призывного возраста до 70 лет — это для меня лично даже не родители, а дедушки. Мобилизация граждан такого возраста — это абсолютно неправильно. Да, у нас нет определенной, скажем, таблицы, в которой все расписано в соответствии с возрастом. Но реакция, аудиовизуальные средства наблюдения каждого человека также отличаются с возрастом", — ответил Крамаров на вопрос о том, кому легче обезопасить себя на фронте — молодому человеку или пожилому.

Эксперт не отрицал, что есть люди свыше 60 лет, которые имеют серьезный опыт участия в боевых действиях. Поэтому иногда такой опытный боец может на поле боя сделать значительно больше, чем молодой солдат без опыта. Однако все же молодому человеку легче, а опытные пожилые люди в хорошей физической форме — это единичные случаи.

Кто сможет служить после 60 лет

Если изменения по отмене лимита мобилизационного возраста примут в Верховной Раде, у мужчин старше 60 лет появится возможность мобилизоваться. У военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава возрастной ценз поднимется с 60 до 65 лет, для высшего военного руководства — с 65 до 70 лет.

Ключевые критерии для призыва мужчин старше 60 лет:

высокая профессиональная подготовка;

опыт практической работы;

признание ВЛК годным по состоянию здоровья;

добровольное желание служить в рядах ВСУ.

Кроме того, лица, достигшие предельного возраста для прохождения военной службы согласно действующему законодательству, смогут оставаться служить без ограничений по возрасту и срокам службы.

Напомним, Фокус писал, что секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко предупредил о том, что мобилизация в Украине может усилиться, и одной из причин является волна новой мобилизации, наметившаяся в России.

Кроме того, Фокус сообщал, что оснований для признания непригодными к службе стало намного меньше — часть болезней, которые означали непригодность, теперь означают ограниченную пригодность к военной службе.

Также Фокус разобрался, каким категориям граждан не грозит мобилизация вообще. В частности, для освобождения есть три основания — бронь, состояние здоровья и уход за недееспособным лицом.

Кроме того, в конце сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 10062, который предусматривает замену всех военно-учетных удостоверений на электронные и перевод учета онлайн.