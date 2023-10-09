Атака ХАМАС на Израиль: Иран помог спланировать нападение, — WSJ

Нападение на Израиль с территории Сектора Газа могли планировать еще с августа. США не видели доказательств того, что Иран был причастен к атаке ХАМАС.

Иран мог помочь боевикам ХАМАС организовать нападение на Израиль в субботу 7 октября. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на представителей ХАМАС и Хезболла (политическая фракция в Ливане, которую поддерживает Иран).

Отметили, что во время встречи в Бейруте (Ливан) на прошлой неделе представители безопасности Ирана могли официально одобрить вторжение боевиков в Израиль. На встрече присутствовали офицеры Корпуса стражей исламской революции Ирана и четыре представителя других боевых организаций. В частности, офицеры КСИР планировали вместе с ХАМАС нападение с воздуха, земли и моря еще с августа.

Однако госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что США еще не видели доказательств того, что Иран "руководил этой конкретной атакой или стоял за ней, но, несомненно, существует длинная связь". Однако европейский чиновник и советник сирийского правительства предоставил ту же информацию относительно участия Ирана в подготовке атаки, что и представители ХАМАС и Хезболла.

По словам репортера Axios Барака Равида, которые цитирует издание Media ite, прямое участие Ирана в событиях пока неизвестно.

"То, что кто-то из ХАМАСа что-то сказал Wall Street Journal, не означает, что это правда. Я рекомендую быть немного сдержанными, сообщая об этом, и не подавать вещи как факты. По крайней мере, до тех пор, пока у него нет подтверждения с другой стороны. Все, кого я спрашивал за последние два дня, сказали мне, что прямое участие Ирана в событиях неизвестно", — сказал он.

ХАМАС атаковал Израиль: что известно

Утром 7 октября исламские боевики ХАМАС нанесли ракетные удары по Израилю с территории Сектора Газа. Было выпущено более двух тысяч ракет. После чего боевики начали наземное вторжение в страну. ЦАХАЛ объявил военное положение и начал операцию "Железные мечи", во время которой начал наносить удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа.

8 октября Израиль официально объявил войну, в частности военно-политический кабинет проголосовал за введение "пункта 40 Алеф" Этот пункт не применяли с 1973 года, когда началась "Война Судного дня".

Напомним, 8 октября в пресс-службе офиса премьер-министра Израиля заявили, что более ста израильтян были похищены боевиками ХАМАС. Тогда как еще более 600 человек были убиты, а две тысячи — ранены.