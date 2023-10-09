"ХАМАС нужно осуждать": Совбез ООН не предпринял никаких действий после заседания, — CNN

Не все страны осудили атаку исламских боевиков на Израиль. В Совбезе заявили, что важно, чтобы мировое сообщество осуждало ХАМАС, пока тот не прекратит свою "насильственную террористическую деятельность".

Совет Безопасности ООН не предпринял никаких действий после экстренного заседания по ситуации в Израиле. Об этом сообщило издание CNN.

"Я не хочу вдаваться в то, что на самом деле обсуждалось на брифинге, но есть большое количество стран, которые осудили атаки ХАМАС", — сказал заместитель посла США в ООН Роберт Вуд.

По его словам, не все страны осуждают нападение ХАМАС на Израиль, однако он не хочет вдаваться в подробности.

"Я думаю, вы, вероятно, сможете отгадать одну из них без меня", — отметил он.

Кроме этого, он рассказал, что ситуация в Израиле еще нестабильна и очень опасна, тогда как чиновники продолжают упорно работать, чтобы попытаться предотвратить расширение конфликта в регионе.

"Важно, чтобы мировое сообщество осудило, решительно осудило это неспровоцированное вторжение, террористические атаки и действия, которые имели место и происходят", — сказал Роберт Вуд.

Он отметил, что сейчас важно, чтобы международное сообщество продемонстрировало солидарность с Израилем, поскольку боевиков ХАМАС нужно осуждать, пока они не прекратят свою "насильственную террористическую деятельность".

Добавим, что Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке за закрытыми дверями в 22:00 (по киевскому времени).

ХАМАС атаковал Израиль

Утром 7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль из Сектора Газа — были нанесены массированные ракетные удары, после которых началось наземное вторжение в страну. ЦАХАЛ объявил военное положение и начало операции "Железные мечи".

8 октября в Израиле официально объявили о войне, был введен в действие "пункт 40 Алеф".

9 октября офицер Армии обороны Израиля, редактор отдела "Военный Фокус" Игаль Левин рассказал, что ЦАХАЛ продолжает наносить удары по Сектору Газа. По сообщению СМИ, ЦАХАЛ поразил командные пункты, здание, в котором проживали боевики, командный центр, "оперативное имущество ХАМАСа" и актив, который ХАМАС использовал для разведки.

Напомним, 8 октября СМИ сообщили, что министр обороны США Ллойд Остин приказал отправить к берегам Израиля авианосец USS Gerald R. Ford, крейсер класса Ticonderoga USS Normandy и несколько эсминцев.