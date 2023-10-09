Война в Израиле: Дуда заявил, что нападение ХАМАСа отвлекает внимание мира от Украины

Варшава намерена смотреть на войну в Израиле с точки зрения собственных интересов. Руководитель Польши посоветовал Европейскому Союзу готовиться к новой волне миграции.

Вторжение боевиков террористической группировки ХАМАС на территорию Израиля способствует агрессии России против Украины, поскольку отвлекает внимание мира от событий. Президент Польши Анджей Дуда высказал свое мнение в эфире Polsat News.

Он отметил, что Варшава намерена смотреть на войну в Израиле с точки зрения собственных интересов. По его словам, не стоит забывать, что Украина противостоит мощному врагу.

"Это, безусловно, способствует российской агрессии против Украины, это отвлекает внимание мира", — пояснил руководитель польского государства.

Анджей Дуда также обратил внимание и на другие потенциальные риски. По его словам, Европейскому Союзу стоит готовиться к новой волне миграции. Политик отметил необходимые защиты границ Польши, границ ЕС и Шенгенской зоны, а также работы по усилению безопасности.

Война в Израиле — хронология события

Террористы группировки ХАМАС 7 октября нанесли ракетные удары и начали наземное вторжение на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила военное положение и начала операцию "Железные мечи".

Премьер Израиля 7 октября призвал мирных жителей срочно покинуть Сектор Газа и пообещал превратить объекты и инфраструктуру боевиков в руины. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ будет действовать на полную мощность.

8 октября Израиль официально объявил войну. В тот же день в израильском правительстве сообщили, что боевики ХАМАС убили более 600 человек, еще более двух тысяч человек получили различные ранения, более сотни — были похищены.

Армия Израиля 9 октября подтвердила, что полностью вернула контроль над всей территорией страны, которую ранее захватили боевики ХАМАС. Израиль также мобилизовал 300 тысяч резервистов.

Напомним, участники фестиваля в Израиле рассказали, как спаслись от ХАМАСа. Некоторые из них по 5 часов прятались в лесу.