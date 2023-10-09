Байден мог одобрить поставки ATACMS Украине незадолго до визита Зеленского, — New Yorker

По информации журналистов, практически год американский президент сопротивлялся идее поставок дальнобойных ракет Киеву, но в конечном итоге принял положительное решение. Произошло это еще в сентябре.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден якобы одобрил передачу дальнобойных ракет ATACMS Украине еще в начале осени, до встречи с украинским коллегой. Об этом говорится в материале The New Yorker 9 октября.

"В сентябре, незадолго до того, как Зеленский совершил свой второй визит в Вашингтон после вторжения, Байден одобрил отправку ATACMS в Украину после почти года сопротивления этой идее", — говорится в материале.

Бывший чиновник в комментарии изданию также отметил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в декабре прошлого года пытался надавить на Джо Байдена, чтобы тот хотя бы пригрозил россиянам.

"Он спрашивал, почему бы нам хотя бы не сказать, что мы отправим ATACMS, если вы (россияне — ред.) не прекратите обстреливать города Украины?" — говорится в заявлении.

Около шести месяцев Джо Байден оставался при своей позиции, пока Джейк Салливан регулярно ему предлагал такой сценарий.

ATACMS для Украины: подробности

22 сентября уже сообщалось о том, что вопрос поставок ракет ATACMS для Украины решен. Журналисты NBC News заявили, что Джо Байден во время переговоров с Владимиром Зеленским пообещал ему несколько ракет ATACMS для ВСУ. Отдельно было отмечено, что лидеры достигнули определенных договоренностей, однако сроки не были озвучены.

Журналисты Financial Times также в своем материале утверждали, что вопрос был решен еще до визита Владимира Зеленского, но официально об этом не сообщалось, чтобы не давать подсказку россиянам на поле боя и не дать времени переместить пути снабжения за пределы доступности ракет.

После этого в Белом доме не подтвердили передачу ATACMS Украине, заявив, что никакой новой информации на этот счет не поступало.

"Я не собираюсь подтверждать появившиеся сообщения. Президент уже давно сказал, что ATACMS не исключается. Но у меня нет ничего нового, чтобы объявить", — заявляла пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер.

Напомним, 3 октября сообщалось, что армия США готова оперативно передать Украине ракеты ATACMS, если Джо Байден примет такое решение. Помощник главы Пентагона по закупкам Дуглас Буш отметил, что речь идет о ракетах, которые имеют кассетную боевую часть.