Убили 7 боевиков: в Израиле пара спрятала детей и вступила в бой с террористами ХАМАСа (фото)
Адар и Итай Бердичевские спрятали 10-месячных детей-близнецов в убежище, взяли в руки оружие и начали отстреливаться от террористов. Пара погибла, но спасла жизни десятков людей.
В кибуце Кфар Аза родители спрятали детей в убежище, а сами решили взять в руки оружие и дать бой террористам ХАМАСа. Об этом у себя в Facebook сообщил Почетный Консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков.
Он сообщил, что Адар и Итай Бердичевские спрятали 10-месячных детей-близнецов в убежище, а сами остались в доме ждать террористов. Оба родителя служили в ЦАХАЛе, дома у них было оружие. Пара решила отстреливаться от боевиков.
"Адар и Итай погибли. На пороге дома лежали трупы 7 террористов. Малыши 13 часов были одни в комнате", — написал Вишняков.
По его словам, сейчас дети находятся в безопасности. Их нашли брат Итая и отец Адар. Погибшая пара смогла спасти десятки людей, однако не успела добраться до своих близких.
Напомним, что офицер ЦАХАЛа анонсировал ответ со стороны Израиля. По словам Арие Зайдена, крайний раз такое напряжение чувствовалось в 2006 году, во время второй ливанской войны. Будущие шаги будут зависеть от поставленных правительством задач.
Также сообщалось, что в ХАМАСе заявили о готовности обсудить перемирие с Израилем. Заявление прозвучало на фоне подготовки Израиля к проведению наземной операции в секторе Газа после того, как боевики прорвали границу.