"Наведем порядок": Кадыров угрожает Израилю отправить в Палестину свои войска

Чеченский политик заявил, что в Израиле в свое время его мирную делегацию всячески притесняли и провоцировали, поэтому сейчас он на стороне Палестины.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Палестину в войне против Израиля и заявил, что готов отправить туда свои войска. Об этом он проинформировал в своем телеграм-канале.

Кадыров заявил, что во время поездки в Израиль со своей "мирной делегацией" они на себе "ощутили нескрываемую провокацию".

"Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая, в отличие от других конфликтов, может перерасти в нечто большее. Я призываю остановить как войну, так и любые формы нагнетания обстановки. В случае необходимости наши подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка и противодействия любым возмутителям", — заявил Кадыров.

Он обратился к мировому сообществу, чтобы оно хоть раз единогласно приняло справедливое решение по ситуации в Палестине.

Напомним, что 7 октября ХАМАС атаковал Израиль с территории Сектора Газа. Было выпущено 2200 ракет, после которых боевики начали вторжение в страну. ЦАХАЛ объявил военное положение и начал операцию "Железные мечи". 8 октября Израиль официально объявил о войне и ввел в действие "пункт 40 Алеф", который не применялся с 1973 года.

Также сообщалось, что в ГУР Минобороны сообщили, что Россия через ЧВК передала боевикам палестинского движения ХАМАС захваченное в Украине западное оружие.

Также известно, что боевики ХАМАС ударили по мечети Кадырова, которую он в честь своего отца открыл в 2014 году. На ее строительство было потрачено около 10 миллионов долларов. Рамзан Кадыров никак не отреагировал на удар боевиков ХАМАС по мечети имени его отца.