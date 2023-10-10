"Руководство России знало": Москва предоставила украинское вооружение боевикам ХАМАС, — ГУР

Российская Федерация передала исламским боевикам вооружение, которое захватила в войне на территории Украины. Российские ЧВК взаимодействуют с ХАМАС, обмениваясь опытом ведения боевых действий, говорят в разведке.

Руководство Российской Федерации знало о планах исламских боевиков ХАМАС начать вторжение в Израиль. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина.

"По данным ГУР, руководство России знало о том, что ХАМАС готовит террористическое нападение на Израиль", — сказал Андрей Черняк.

Он отметил, что Москва передала исламским боевикам вооружение, которое российские военные захватили во время войны против Украины.

По словам Черняка, российские частные военные компании взаимодействуют с ХАМАС, в частности обмениваются опытом ведения боевых действий. Кроме того, он отметил, что сейчас Кремль использует факт нападения боевиков ХАМАС, в частности для распространения очередной пропаганды против Украины и для того, чтобы отвлечь мир от российской агрессии.

Он добавил, что по оценкам украинской разведки, несколько групп действуют на территории боевых действий, выполняя задания российских спецслужб и действуя только в интересах России.

Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что РФ заинтересована в любом обострении в разных уголках мира, в частности враг использует это как продолжение войны против Украины. По его словам, взаимодействие РФ с террористическими и радикальными организациями не является новостью.

"Сам факт такого взаимодействия — это дополнительная легитимизация, обмен информацией. Конечно, можно говорить о политической причастности и ответственности государства-агрессора. Прежде всего должны быть оценки международного сообщества, институтов. Я убежден, что такие оценки будут", — сказал он.

Юсов отметил, что РФ запустила несколько ИПСО против Украины. Кроме вбросов о якобы передаче Украиной оружия боевикам, она запускает нарратив, что якобы Украина призывает к насилию против мусульман, однако это лживые заявления.

ХАМАС атаковал Израиль: что известно

Утром 7 октября исламские боевики ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. После того, как боевики выпустили более двух тысяч ракет, они начали наземное вторжение в страну. 8 октября Израиле официально объявил о войне и ввел в действие "пункт 40 Алеф", который не применял 50 лет.

Напомним, в своем вечернем обращении 9 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке. По его словам, Кремль хочет, чтобы "новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог России уничтожать свободу в Европе".

10 октября стало известно, что российские хакеры объединились с боевиками ХАМАС, чтобы атаковать сайты правительства Израиля и СМИ. Речь идет о DDoS-атаках. По словам хакеров, им удалось на некоторое время отключить сайты правительства Израиля и вебсайт агентства безопасности "Шин Бет" 8 октября.